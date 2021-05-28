У НАТО занепокоєні застосуванням важкої зброї окупантами на сході України

Союзники по НАТО глибоко занепокоєні порушеннями режиму припинення вогню та застосуванням важкої зброї з боку російських найманців на сході України.

Як повідомляє Укрінформ, про це йдеться в інформації, оприлюдненій 27 травня ввечері на сайті НАТО за підсумками зустрічі віцепрем’єр-міністра - міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексія Резнікова із заступником генерального секретаря НАТО Мірче Джоане.

«Під час зустрічі пан Джоане висловив глибоке занепокоєння союзників порушеннями режиму припинення вогню та застосуванням важкої зброї з боку підтримуваних Росією бойовиків на Донбасі. Він висловив рішучу підтримку суверенітету та територіальній цілісності України», - зазначається у повідомленні.

Як ідеться в оприлюдненій інформації, сторони обговорили також прагнення України до глибшої євроатлантичної інтеграції.

«Торкаючись питання євроатлантичної інтеграції України, пан Джоане висловив підтримку прагнень України з боку союзників, та закликав Україну сфокусуватися на впровадженні системних реформ. Заступник генерального секретаря також висловив сподівання на проведення Комісії НАТО-Україна вже невдовзі», - зазначається на сайті НАТО.

Як повідомлялося, Резніков перебуває у Брюсселі з дводенним візитом, в ході якого проводить зустрічі з представниками Єврокомісії і НАТО.

Під час Бухарестського саміту 2008 року лідери держав та урядів країн НАТО ухвалили політичне рішення, що Україна і Грузія будуть членами НАТО, і етапом на цьому шляху має стати надання ПДЧ.

Україна висловлювала сподівання на отримання ПДЧ під час на саміту НАТО, який має відбутися у Брюсселі 14 червня.

Однак віцепрем’єр-міністр України з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина за результатами візиту до Брюсселя 20 травня заявила, що «ми розуміємо, що цьогорічний саміт – це не той саміт, де буде прийнято рішення про ПДЧ».