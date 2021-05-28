У зоні ООС з початку доби — п'ять порушень «тиші», поранений український боєць

Станом на 7:00 28 травня зафіксовано 5 порушень режиму припинення вогню. Поблизу Авдіївки ворог відкривав вогонь з мінометів 82-го калібру, а біля Водяного - ще й з ручних протитанкових та підствольних гранатометів.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресцентр штабу операції Об'єднаних сил у Фейсбуці.

У районі населеного пункту Гранітне ворог використав великокаліберні кулемети. У цьому ж напрямку по українських позиціях з БПЛА було скинуто два постріли ВОГ-17.

У напрямку Пісків противник застосував стрілецьку зброю.

Внаслідок ворожого вогню один військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил отримав кульове поранення. Воїну оперативно надали домедичну допомогу та евакуювали до лікувального закладу. Стан здоров’я пораненого - задовільний.

На обстріли противника українські захисники відкривали вогонь у відповідь.

«Українські військовослужбовці і надалі контролюють ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил», - наголосили у штабі.

Протягом минулої доби, 27 травня, в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано 9 порушень режиму припинення вогню, загинув український військовий.

Так, поблизу Пісків ворог тричі відкривав вогонь з мінометів 120-го та 82-го калібрів, а також з великокаліберних кулеметів.

Неподалік населеного пункту Причепилівка російські найманці вели вогонь з мінометів 120-го калібру, озброєння бойових машин піхоти, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Біля населеного пункту Опитне окупанти відкривали вогонь з мінометів 120-го калібру, станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів, а неподалік селища Новгородське - з мінометів 82-го калібру.

Поблизу Мар’їнки ворог здійснив обстріл з протитанкових гармат.

У напрямку населеного пункту Новотошківське окупанти відкривали вогонь зі стрілецької зброї.

Внаслідок обстрілу позицій українських захисників один військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил отримав кульове поранення, не сумісне з життям. На обстріл російсько-окупаційних військ українські воїни відкривали вогонь у відповідь.

Зазначається, що про всі факти порушень Українська сторона СЦКК поінформувала представників СММ ОБСЄ.