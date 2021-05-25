Делегація Бундестагу побачила наслідки «руского міра» у зоні ООС

Делегація німецького парламенту - Бундестагу - на чолі зі співголовою партії «Союз90/Зелені» Робертом Габеком відвідала район проведення операції Об’єднаних сил.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Міністерство оборони України.

Іноземних гостей супроводжували заступник командувача об’єднаних сил генерал-майор Едуард Москальов.

"Мета візиту — ознайомлення з поточною безпековою та оперативною ситуацією в районі проведення ООС, зокрема поблизу великих міст, в яких проживає цивільне населення та зосереджені об’єкти промисловості", - йдеться у повідомленні.

Візит розпочався із брифінгу на території однієї з бригад, де заступник командувача Об’єднаних сил поінформував присутніх про ситуацію вздовж лінії зіткнення та закцентував увагу на заходах, що вживаються для покращення гуманітарної складової. Як черговий доказ російської агресії, іноземцям продемонстрували залишки боєприпасів, вироблених в РФ і випущених ворогом у бік українських позицій.

Після брифінгу, німецька делегація відвідала зруйноване селище Широкине, аби на власні очі побачити наслідки «руского міра». Через збройну агресію РФ мешканці цього курортного населеного пункту біля моря, що поблизу Маріуполя, залишили свої оселі й не можуть повернутися у власні домівки.

Депутат Європарламенту і член комітету закордонних справ ЄС Віола фон Крамон-Таубадель в Україні та в Луганській і Донецькій областях була декілька разів. Вона ініціювала впровадження зелених технологій в регіоні ще до агресії РФ. Зокрема, будівництво установки із виробництва біогазу у Волновасі та спорудження вітрової електрогенеруючої станції неподалік Широкиного.

"Дуже прикро, що вітряки, які ми бачили з даху будинка в Широкиному, зараз знаходяться на території, окупованій російськими військами та не працюють. Сумно дивитися на ті руйнування, які спричинила війна. Я люблю Україну, люблю українців. Ви дуже хороші, миролюбні люди, а ця війна — великий тягар і випробування для вас", - зауважила фон Крамон-Таубадель.

Вона також зазначила, що європейські лідери країн мають колективно обдумати, як ефективно допомагати Україні.

"Надання мобільних шпиталів, прийняття поранених українських воїнів на реабілітацію, звісно, добре. Але слід подумати, як Україні надати оборонну зброю, яка допоможе протистояти збройній агресії, адже ваша держава має на це право", — підсумувала візит фон Крамон-Таубадель.

Делегація Бундестагу відвідала район проведення ООС / Фото: Міноборони України

Як повідомляв Укрінформ, 25 травня міністр закордонних справ Дмитро Кулеба і співголова німецької партії «Союз 90/Зелені» Роберт Габек, який перебуває в Україні з візитом, обговорили негативний вплив геополітичного проєкту “Північний потік – 2” на безпеку та стабільність в Європі.