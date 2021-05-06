Україна в ОБСЄ: Росія може використати видані в ОРДЛО паспорти як привід для нападу

Росія може легко використати незаконну масову видачу російських паспортів в окремих районах Донецької та Луганської областей (ОРДЛО) як привід для чергової збройної атаки проти України під прикриттям "захисту російських громадян".

Як передає кореспондент Укрінформу, про це заявив Постійний представник України Євгеній Цимбалюк при міжнародних організаціях у Відні під час засідання Постійної ради ОБСЄ у четвер, 6 травня.

"Ми не повинні втрачати пильність ні на Донбасі, ні в Криму, ні у Чорному та Азовському морях, які залишаються сильно мілітаризованими Росією. Півмільйона російських паспортів, які вже були незаконно видані російською стороною в окупованих районах Донбасу, можуть бути легко використані Росією як привід для початку чергового збройного нападу. І ми вже бачили низку заяв з цього приводу з боку російських чиновників", - заявив він.

У ході виступу очільник української місії в ОБСЄ також висловив вдячність усім державам-учасницям за висловлену підтримку України в останні тижні, коли Росія різко збільшувала свою військову присутність вздовж кордону з Україною та на тимчасово окупованих територіях. За його словами, подальші кроки Росії "неможливо було передбачити", а у минулому РФ вже демонструвала, що може нападати раптово, якщо у неї є така можливість.

"Консолідована позиція міжнародної спільноти з чіткими меседжами має вирішальне значення для запобігання подібному розвитку подій", - заявив Цимбалюк.

Як повідомлялося, у 2019 році президент РФ Володимир Путін підписав указ, згідно з яким на спрощений порядок отримання російського паспорта можуть претендувати жителі ОРДЛО, а також громадяни України, які в березні 2014 року проживали в Криму.

Згідно з офіційними даними російської сторони, наразі паспорт РФ видано вже майже 530 тисячам жителів окупованих територій сходу України. Відповідно до заяв з російського боку, до кінця 2021 року в ОРДЛО може бути видано вже близько 1 млн таких незаконних російських паспортів. При цьому, представники російського уряду та парламенту вже неодноразово заявляли про те, що тепер РФ повинна "захищати", у т.ч. збройним шляхом, цих людей на сході України, які у незаконний шлях отримали російські паспорти.

Євросоюз та США неодноразово висловлювали глибоку стурбованість щодо видачі Росією паспортів в ОРДЛО, що суперечить Мінським домовленостям і є очевидним порушенням суверенітету України.

Водночас міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявляв про те, що союзники України дуже м'яко реагують на видачу Росією паспортів жителям окупованих територій України.