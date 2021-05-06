Україна в ОБСЄ: Росія може використати видані в ОРДЛО паспорти як привід для нападу
Як передає кореспондент Укрінформу, про це заявив Постійний представник України Євгеній Цимбалюк при міжнародних організаціях у Відні під час засідання Постійної ради ОБСЄ у четвер, 6 травня.
"Ми не повинні втрачати пильність ні на Донбасі, ні в Криму, ні у Чорному та Азовському морях, які залишаються сильно мілітаризованими Росією. Півмільйона російських паспортів, які вже були незаконно видані російською стороною в окупованих районах Донбасу, можуть бути легко використані Росією як привід для початку чергового збройного нападу. І ми вже бачили низку заяв з цього приводу з боку російських чиновників", - заявив він.
У ході виступу очільник української місії в ОБСЄ також висловив вдячність усім державам-учасницям за висловлену підтримку України в останні тижні, коли Росія різко збільшувала свою військову присутність вздовж кордону з Україною та на тимчасово окупованих територіях. За його словами, подальші кроки Росії "неможливо було передбачити", а у минулому РФ вже демонструвала, що може нападати раптово, якщо у неї є така можливість.
"Консолідована позиція міжнародної спільноти з чіткими меседжами має вирішальне значення для запобігання подібному розвитку подій", - заявив Цимбалюк.
Як повідомлялося, у 2019 році президент РФ Володимир Путін підписав указ, згідно з яким на спрощений порядок отримання російського паспорта можуть претендувати жителі ОРДЛО, а також громадяни України, які в березні 2014 року проживали в Криму.
Згідно з офіційними даними російської сторони, наразі паспорт РФ видано вже майже 530 тисячам жителів окупованих територій сходу України. Відповідно до заяв з російського боку, до кінця 2021 року в ОРДЛО може бути видано вже близько 1 млн таких незаконних російських паспортів. При цьому, представники російського уряду та парламенту вже неодноразово заявляли про те, що тепер РФ повинна "захищати", у т.ч. збройним шляхом, цих людей на сході України, які у незаконний шлях отримали російські паспорти.
Євросоюз та США неодноразово висловлювали глибоку стурбованість щодо видачі Росією паспортів в ОРДЛО, що суперечить Мінським домовленостям і є очевидним порушенням суверенітету України.
Водночас міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявляв про те, що союзники України дуже м'яко реагують на видачу Росією паспортів жителям окупованих територій України.