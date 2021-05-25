Кулеба обговорив зі співголовою німецької партії «зелених» «Північний потік -2»

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба і співголова німецької партії «Союз 90/Зелені» Роберт Габек, який перебуває в Україні з візитом, обговорили негативний вплив геополітичного проєкту “Північний потік – 2” на безпеку та стабільність в Європі.

Про це повідомляє пресслужба МЗС, передає Укрінформ.

“Найбільше нас непокоїть те, що "Північний потік – 2" несе численні безпекові виклики. Немає жодних сумнівів у тому, що у разі завершення будівництва, Росія буде використовувати цей проєкт як інструмент просування своїх геополітичних інтересів, у тому числі у контексті зусиль нормандського формату та в Тристоронній контактній групі. І мова не лише про загрозу безпеці України, а й усієї Європи”, - наголосив Кулеба.

Міністр підкреслив, що міжнародні партнери мають активізувати зусилля задля протидії завершенню будівництва “Північного потоку – 2”.

Своєю чергою Габек висловив солідарність партії “Союз 90/Зелені” з Україною в цьому питанні. Німецький політик заявив, що політична сила усвідомлює ризики проєкту для Німеччини та Європи загалом і виступає проти його імплементації.

Співрозмовники окремо обговорили безпекову ситуацію в зоні російсько-українського збройного конфлікту.

Кулеба зазначив, що відведення Росією певної кількості військ від кордонів з Україною частково знизило рівень напруги, водночас не призвело до деескалації. “Триваючі обстріли українських позицій з тимчасово окупованих територій в Донецькій та Луганській областях підтверджують, що загроза подальших агресивних дій Росії зберігається”, - заявив він.

У цьому контексті глава МЗС розповів Габеку про зусилля, яких докладає українська сторона з метою просування політико-дипломатичного врегулювання. Він підкреслив важливість тісної взаємодії України, Німеччини та Франції для того, щоб змусити Росію виконувати свої зобов'язання в межах нормандського формату.

Кулеба подякував німецькій партії “зелених” за підтримку незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України в її міжнародно визнаних кордонах.

Як повідомляв Укрінформ, 24 травня Президент Володимир Зеленський провів зустріч з Робертом Габеком. Сторони обговорили перебіг передвиборчої кампанії до Бундестагу.