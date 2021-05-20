Окупанти застосували біля Станиці сліпучі лазери - Україна в ОБСЄ

Українські військові знову стикнулися із застосуванням сліпучих лазерів з боку збройних формувань РФ біля Станиці Луганської.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це заявила українська місія при ОБСЄ під час засідання Форуму безпекового співробітництва у середу, 19 травня.

"10-16 травня українські військовослужбовці поблизу Станиці Луганської зіткнулися із застосуванням російськими збройними формуваннями потужного випромінювача світла. Це могли бути так звані засліплюючі лазери російського виробництва", - заявили в українській делегації.

Також було продемонстровано фотографію та карту-схему застосування таких лазерів російськими окупантами.

Українські дипломати наголосили, що застосування оптичного або оптоелектронного обладнання заборонено Протоколом IV Конвенції про заборону або обмеження застосування конкретних видів звичайної зброї, які можуть вважатися такими, що завдають надмірних ушкоджень або мають невибіркову дію.

Стаття 1 Протоколу IV цієї Конвенції забороняє "застосовувати лазерну зброю, спеціально призначену для використання у бойових діях виключно або в тому числі для того, щоб спричинити постійну сліпоту органам зору людини, яка не використовує оптичні пристрої, тобто незахищеним органам зору або органам зору, які мають пристрої для корекції зору". Сторони-підписанти, у тому числі Росія, зобов’язалися не передавати таку зброю будь-якій державі або недержавному утворенню.

Читайте також: Україна розповіла в ОБСЄ про обстріл Катеринівки з російського вогнемета

Як повідомляв Укрінформ, випадки застосування лазерної зброї з боку російських окупаційних сил на сході України фіксувалися і раніше.

12 травня командувач Об’єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв повідомляв про застосування окупантами спеціальних лазерних приладів оптико-електронної протидії з метою перешкоджанню веденню візуального спостереження. За інформацією Наєва, не виключається, що противником застосовується лазерний прилад розвідки та протидії оптичним пристроям ПАПВ 1ПН47, який мають на своєму озброєнні ЗС Росії.