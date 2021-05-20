Україна розповіла в ОБСЄ про обстріл Катеринівки з російського вогнемета

Україна розповіла в ОБСЄ про обстріл Катеринівки з російського вогнемета

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Укрінформ
Збройні формування РФ 16 травня вчинили обстріл населеного пункту Катеринівка на Луганщині з використанням реактивного вогнемета РПО-A "Шмель" російського виробництва.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це держави-учасниці ОБСЄ було поінформовано Україною під час засідання Форуму безпекового співробітництва цієї організації у середу, 19 травня.

"16 травня російські збройні формування, дислоковані поблищу тимчасово окупованого Молодіжного, відкрили вогонь у напрямку н.п. Катеринівка Луганської області. Під час обстрілу використовувалася стрілецька зброя, реактивний піхотний вогнемет одноразового використання РПО-A "Шмель" (3 постріли) та ручний протитанковий гранатомет (1 постріл)", - заявили в українській місії при ОБСЄ.

Реактивні піхотні вогнемети "Шмель" дозволяють уражати цілі на відстані 600 метрів. Термобаричні боєприпаси в місці вибуху формують вогняну хмару об'ємом 120 кубометрів.

"Такі вогнемети знаходяться на озброєнні російської армії, вони застосовувалися під час першої та другої чеченських воєн, спецоперацій в Дагестані та Інгушетії, а тепер і в Україні. Це – черговий випадок, який підтверджує постачання Росією зброї та військової техніки на тимчасово окуповані території для подальшого розпалювання конфлікту, який вона розпочала і продовжує підтримувати", - вказали українські дипломати.

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Як відомо, раніше місія ОБСЄ фіксувала на сході України численні типи озброєння та військової техніки виключно російського походження. Зокрема, на тимчасово окупованих територіях було виявлено системи електронної боротьби Р-934Б "Синиця", РБ-636 "Свет-КУ", 1Л269 “Красуха-2", РБ-109A “Биліна”, комплекс радіоелектронної боротьби з БПЛА "Репелент-1", станції перешкод Р-330Ж "Житель" та "Тірада-2", комплекс радіоелектронної розвідки "Торн", радіолокаційну станцію наземної розвідки "Кредо-М1", важку вогнеметну систему "Буратіно", переносний вогнемет "Шмель", переносну реактивну установку "Град П", БПЛА "Орлан-10".

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