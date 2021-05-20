Україна розповіла в ОБСЄ про обстріл Катеринівки з російського вогнемета

Збройні формування РФ 16 травня вчинили обстріл населеного пункту Катеринівка на Луганщині з використанням реактивного вогнемета РПО-A "Шмель" російського виробництва.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це держави-учасниці ОБСЄ було поінформовано Україною під час засідання Форуму безпекового співробітництва цієї організації у середу, 19 травня.

"16 травня російські збройні формування, дислоковані поблищу тимчасово окупованого Молодіжного, відкрили вогонь у напрямку н.п. Катеринівка Луганської області. Під час обстрілу використовувалася стрілецька зброя, реактивний піхотний вогнемет одноразового використання РПО-A "Шмель" (3 постріли) та ручний протитанковий гранатомет (1 постріл)", - заявили в українській місії при ОБСЄ.

Реактивні піхотні вогнемети "Шмель" дозволяють уражати цілі на відстані 600 метрів. Термобаричні боєприпаси в місці вибуху формують вогняну хмару об'ємом 120 кубометрів.

"Такі вогнемети знаходяться на озброєнні російської армії, вони застосовувалися під час першої та другої чеченських воєн, спецоперацій в Дагестані та Інгушетії, а тепер і в Україні. Це – черговий випадок, який підтверджує постачання Росією зброї та військової техніки на тимчасово окуповані території для подальшого розпалювання конфлікту, який вона розпочала і продовжує підтримувати", - вказали українські дипломати.

Як відомо, раніше місія ОБСЄ фіксувала на сході України численні типи озброєння та військової техніки виключно російського походження. Зокрема, на тимчасово окупованих територіях було виявлено системи електронної боротьби Р-934Б "Синиця", РБ-636 "Свет-КУ", 1Л269 “Красуха-2", РБ-109A “Биліна”, комплекс радіоелектронної боротьби з БПЛА "Репелент-1", станції перешкод Р-330Ж "Житель" та "Тірада-2", комплекс радіоелектронної розвідки "Торн", радіолокаційну станцію наземної розвідки "Кредо-М1", важку вогнеметну систему "Буратіно", переносний вогнемет "Шмель", переносну реактивну установку "Град П", БПЛА "Орлан-10".