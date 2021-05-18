Окупанти глушать безпілотники ОБСЄ, аби приховати перекидання озброєння РФ – штаб

Російські окупаційні війська за допомогою станцій РЕБ російського виробництва типу Р-330 "Житєль" перешкоджають роботі безпілотників СММ дальнього радіуса дії, які заважають Кремлю вільно постачати збройним формуванням РФ в ОРДЛО озброєння та військову техніку.

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомляє пресслужба штабу Об'єднаних сил.

«Українська сторона СЦКК повідомляє, що проросійськими найманцями сфабриковано та широко розгорнуто чергову кампанію з дискредитації ЗСУ. В основу провокаційного наративу окупантів покладено інцидент з БПЛА СММ дальнього радіуса дії, який зазнав аварії над підконтрольною уряду України територією 17 травня. Інформуємо, що подія сталася внаслідок цілеспрямованого перешкоджання з боку окупантів польотам БПЛА Місії», - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, особливістю БПЛА дальнього радіуса дії S-100 є моніторинг як лінії розмежування, так і держкордону між Україною та РФ, що заважає Кремлю вільно постачати збройним формуванням РФ в ОРДЛО озброєння та військову техніку.

За оцінкою Української сторони СЦКК, протягом квітня-травня майже кожен запланований політ S-100 вже зі зльоту в населеному пункті Степанівка зазнавав перешкод внаслідок глушіння. 17 травня зафіксовано активні перешкоди системам керування літального апарату упродовж всього дня, починаючи з 4.30. Перешкоди були встановлені станціями РЕБ РФ (типу Р-330 "Житєль") російського виробництва. Дальність роботи зазначених станцій РЕБ становить 60 - 90 км.

Розміщення таких станцій у населених пунктах Кадіївка, Горлівка, Донецьк та Новоазовськ дозволяє впливати на роботу БПЛА вздовж усієї лінії розмежування.

Подібні факти вже неодноразово фіксувалися українською стороною, починаючи з середини березня 2021 року. За статистикою, кількість запусків Місією БПЛА з підконтрольної Україні території у півтора раза перевищує кількість аналогічних запусків з непідконтрольних районів. Якщо додати до цієї статистики кількість випадків перешкоджання діяльності патрулів СММ ОБСЄ на тимчасово окупованих територіях, вимальовується картина системних дій окупантів щодо зниження ефективності роботи Місії.

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У пресслужбі переконані, що супутньою метою дій окупантів є дискредитація ЗСУ перед СММ ОБСЄ та Європейською спільнотою. Вкотре найманцями "влучно" обрано час провокації - напередодні засідань ТКГ на тлі активізації міжнародних партнерів по підтримці України в контексті пошуку шляхів вирішення конфлікту та приїзду високоповажних іноземних делегацій до району ООС.

Українська сторона СЦКК об'єктивно інформує СММ ОБСЄ про порушення з боку окупантів та всіляко сприяє Місії у виконанні Мандату.

Як повідомляв Укрінформ, протягом минулої доби, 17 травня, в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано 9 порушень режиму припинення вогню. Внаслідок ворожого снайперського вогню один український військовослужбовець отримав поранення.