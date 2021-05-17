Місія ОБСЄ виявила 17 російських танків поблизу Мирного

Українська сторона СЦКК заявляє про зростання кількості грубих порушень з боку збройних формувань РФ у зоні проведення операції Об'єднаних сил, зокрема про 17 російських танків на полігоні поблизу населеного пункту Мирне.

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомляє пресслужба штабу ООС.

Відповідно до звіту Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ №111/2021 від 15 травня, місія продовжує фіксувати факти заборони допуску представників, систематичного перешкоджання роботі патрулів та польотам безпілотників СММ з боку ОРДЛО.

14 травня патруль СММ виявив 17 танків на полігоні поблизу населеного пункту Мирне за межами виділених місць зберігання озброєння. 13 травня за допомогою БПЛА спостерігачі СММ зафіксували неподалік Донецька, в населеному пункті Кальміуське, 2 БМП, 1 бронетранспортер БТР-80, траншейну машину і 3 МТ-ЛБ.

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Ще по 2 БМП виявлені в населених пунктах Петрівське та Надарівка.

Вся виявлена військова техніка належить збройним формуванням РФ та розташована в зоні безпеки.

Випадки заборони допуску представників СММ ОБСЄ з боку найманців РФ фіксуються щоденно.

Зокрема на блокпосту поблизу Горлівки озброєний член збройних формувань РФ не пропустив патруль СММ, пославшись на «нестабільну безпекову ситуацію в цьому районі».

У пункті пропуску Вознесенівка у 65 км від Луганська найманець РФ взагалі наказав команді місії ОБСЄ залишити цей район.

БПЛА місії систематично зазнають перешкод внаслідок глушіння, однак почастішали випадки придушення сигналу літальних апаратів ще на зльоті за допомогою засобів РЕБ, які розташовані на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей. Такий випадок було зафіксовано біля Залізного, команді місії ОБСЄ не вдалося запустити БПЛА середнього радіусу дії через постійні перешкоди сигналу GPS внаслідок глушіння.

Виконуючи заплановані польоти вздовж лінії розмежування, за звітній період БПЛА місії ОБСЄ різних радіусів дії зазнавали перешкод більш як 10 разів.

Як повідомляв Укрінформ, у районі проведення ООС 16 травня зафіксовано 15 випадків порушення ворогом режиму припинення вогню.