Окупанти шість разів зривали «тишу», біля Мар'їнки - з протитанкових гранатометів
Про це повідомляє пресслужба ОС у Фейсбуці, передає Укрінформ.
"Ігноруючи домовленості, досягнуті 22 липня 2020 року у межах Тристоронньої контактної групи, російсько-окупаційні війська і надалі здійснюють обстріли позицій Збройних сил України. Від початку цієї доби, 15 травня, було зафіксовано 6 порушень режиму припинення вогню", - йдеться у вечірньому зведенні.
За інформацією пресслужби, окупанти двічі відкривали вогонь із мінометів 120-го калібру, ручних протитанкових та підствольних гранатометів поблизу Водяного, з мінометів 82-го калібру здійснили обстріл у напрямку Широкиного.
Крім того, біля Мар'їнки окупанти два рази відкривали вогонь з автоматичних станкових та станкових протитанкових гранатометів, а у районі Гладосового стріляли зі станкових протитанкових гранатометів.
"Бойових втрат серед особового складу Об’єднаних сил внаслідок ворожих обстрілів немає", - поінформували у пресслужбі.
Українська сторона СЦКК оперативно реагувала на порушення через СММ ОБСЄ, використовуючи координаційний механізм, додали у штабі.