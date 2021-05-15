Окупанти шість разів зривали «тишу», біля Мар'їнки - з протитанкових гранатометів

Російські окупаційні війська від початку доби шість разів відкривали вогонь по позиціях Об'єднаних сил, втрат серед українських військовослужбовців немає.

Про це повідомляє пресслужба ОС у Фейсбуці, передає Укрінформ.

"Ігноруючи домовленості, досягнуті 22 липня 2020 року у межах Тристоронньої контактної групи, російсько-окупаційні війська і надалі здійснюють обстріли позицій Збройних сил України. Від початку цієї доби, 15 травня, було зафіксовано 6 порушень режиму припинення вогню", - йдеться у вечірньому зведенні.

За інформацією пресслужби, окупанти двічі відкривали вогонь із мінометів 120-го калібру, ручних протитанкових та підствольних гранатометів поблизу Водяного, з мінометів 82-го калібру здійснили обстріл у напрямку Широкиного.

Крім того, біля Мар'їнки окупанти два рази відкривали вогонь з автоматичних станкових та станкових протитанкових гранатометів, а у районі Гладосового стріляли зі станкових протитанкових гранатометів.

"Бойових втрат серед особового складу Об’єднаних сил внаслідок ворожих обстрілів немає", - поінформували у пресслужбі.

Українська сторона СЦКК оперативно реагувала на порушення через СММ ОБСЄ, використовуючи координаційний механізм, додали у штабі.