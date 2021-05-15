Окупанти 11 разів зривали «тишу», з початку доби - два порушення

Протягом минулої доби, 14 травня, в районі проведення операції Об'єднаних сил, збройні формування Російської Федерації 11 разів порушили режим припинення вогню.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на пресцентр штабу ООС.

«Поблизу населеного пункту Гнутове ворог використав артилерійські установки 120-го калібру, а біля Мар’їнки – протитанкові гармати. Неподалік населених пунктів Водяне та Новгородське противник відкривав вогонь із мінометів 120-го калібру, а біля селища Широкине – ще й з мінометів 82-го калібру. Поблизу Світлодарська російські окупанти здійснили обстріли з великокаліберних кулеметів та автоматичних станкових гранатометів, а поблизу Катеринівки – ще й з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї», - йдеться у повідомленні.

Читайте також: Окупанти обстріляли з мінометів позиції ЗСУ під Водяним

Окрім того, у районі населеного пункту Новотошківське окупанти двічі відкривали вогонь у бік українських позицій із великокаліберних кулеметів, підствольних гранатометів та стрілецької зброї. Неподалік селища Старогнатівка противник відкривав вогонь зі стрілецької зброї.

Як зазначається, бойових втрат серед військовослужбовців ЗСУ за минулу добу немає. На обстріли противника українські захисники відкривали вогонь у відповідь.

Про всі факти порушень українська сторона СЦКК оперативно повідомила СММ ОБСЄ.

Читайте також: Окупанти обстріляли з СПГ підступи до Верхньоторецького та Південного

Станом на 7-му годину ранку, 15 травня, зафіксовано два порушення режиму припинення вогню. Неподалік населених пунктів Гладосове та Мар’їнка ворог відкривав вогонь зі станкових протитанкових гранатометів.

«Українські військовослужбовці й надалі контролюють ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил», - наголошують у штабі ООС.

Фото: ООС