Окупанти обстріляли з мінометів позиції ЗСУ під Водяним

Російські окупаційні війська від початку доби 14 травня чотири рази відкривали вогонь по позиціях Об'єднаних сил.

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомляє пресслужба штабу ООС.

“З початку цієї доби зафіксовано 4 порушення з боку російських окупантів. Бойових втрат серед військовослужбовців Збройних сил України немає”, - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, поблизу Водяного найманці відкривали вогонь з мінометів 82-го калібру. Неподалік Світлодарська противник здійснив обстріл із великокаліберних кулеметів та автоматичних станкових гранатометів. У районі Старогнатівки ворог вів вогонь зі стрілецької зброї, а біля населеного пункту Новотошківське - з великокаліберних кулеметів.

На обстріли противника українські військові відкривали вогонь у відповідь, повідомили в штабі.

Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через українську сторону СЦКК.

В пресслужбі також повідомили, що в районі проведення операції Об’єднаних сил виконують завдання й інші складові сил оборони. Зокрема, піротехнічні розрахунки ДСНС України розмінували понад 8 гектарів території та передали на знищення 258 вибухонебезпечних предметів.

Як повідомлялось, минулої доби, 13 травня, в районі операції Об’єднаних сил зафіксовано 19 порушень режиму припинення вогню з боку збройних формувань РФ. Загинув український військовий.