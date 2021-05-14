Стало відоме ім’я військового, який вчора загинув у зоні ООС

У зоні проведення операції Об’єднаних сил 13 травня під час несення служби внаслідок ворожого снайперського обстрілу загинув військовослужбовець Збройних сил України Павло Колесник.

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомляє 58-та окрема мотопіхотна бригада ім. гетьмана Івана Виговського.

“13 травня на сході країни під час несення служби на позиції внаслідок снайперського обстрілу отримав кульове поранення, несумісне з життям, сержант Колесник Павло Сергійович, старший водій мотопіхотної роти”, - ідеться в повідомленні.

Колесник родом із села Нове Чернігівської області. Служив у бригаді з вересня 2019 року.

Як повідомляв Укрінформ, 13 травня в районі проведення ООС у смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" від кулі російського снайпера загинув військовослужбовець ЗСУ.