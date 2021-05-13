У зоні ООС від кулі снайпера загинув українській боєць

У районі проведення операції Об'єднаних сил від кулі снайпера загинув українській боєць.

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомляє Оперативно-тактичне угруповання "Схід".

"Сьогодні, 13 травня, в районі проведення операції Об'єднаних сил, в смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", від ворожої кулі снайпера незаконних збройних формувань Російської Федерації, загинув військовослужбовець ЗС України. Командування висловлює щирі та глибокі співчуття рідним та близьким загиблого захисника", - йдеться у повідомленні.

На місці події працюють представники військової частини та робоча група Військової служби правопорядку ЗС України.

"Дії російських окупантів вкотре підтверджують те, що ворог цілеспрямовано порушує режим припинення вогню та не бажає дотримуватись існуючих домовленостей", - наголошують у повідомленні.

Як повідомляв Укрінформ, 12 травня на Алеї Героїв у Миргороді попрощалися зі старшим солдатом Віктором Городніченком, який 8 травня помер у госпіталі внаслідок кульового поранення, отриманого на Донеччині.