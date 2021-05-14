Окупанти 19 разів порушували «тишу», стріляли з танків і гранатометів

Окупанти 19 разів порушували «тишу», стріляли з танків і гранатометів

Укрінформ
Минулої доби, 13 травня, в районі операції Об’єднаних сил зафіксовано 19 порушень режиму припинення вогню з боку збройних формувань РФ. Загинув український військовий.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба операції Об’єднаних сил у Фейсбуці.

Зокрема, неподалік населених пунктів Лебединське, Гнутове та Павлопіль окупанти відкривали вогонь з мінометів 120-го калібру. Біля населеного пункту Новозванівка здійснили обстріл з мінометів 82-го калібру, великокаліберних кулеметів та автоматичних станкових гранатометів.

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Також ворог тричі відкривав вогонь з великокаліберних кулеметів, ручних та станкових протитанкових гранатометів поблизу населеного пункту Верхньоторецьке та один раз біля Новоселівки. Із танків, артилерійських установок 122-го калібру, мінометів 120-го калібру, великокаліберних кулеметів, гранатометів різних систем та стрілецької зброї окупанти шість разів здійснили обстріл у напрямку Пісків.

Біля населеного пункту Новотроїцьке російські найманці відкривали вогонь зі стрілецької зброї, автоматичних станкових та ручних протитанкових гранатометів, а біля селища Південне - зі станкових протитанкових гранатометів.

Поблизу Водяного противник двічі здійснив обстріл з автоматичних станкових та станкових протитанкових гранатометів, а біля населеного пункту Луганське - ще й з великокаліберних кулеметів та ручних протитанкових гранатометів.

«Внаслідок ворожого вогню військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил отримав кульове поранення, несумісне з життям», - йдеться в повідомленні.

На обстріли російсько-окупаційних військ українські бійці відкривали вогонь у відповідь.

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Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через українську сторону Спільного центру контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін.

Станом на 7 годину ранку 14 травня порушень режиму припинення вогню не зафіксовано, поінформували в штабі і додали, що українські військовослужбовці й надалі контролюють ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил.

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