Окупанти обстріляли з СПГ підступи до Верхньоторецького та Південного

Окупанти обстріляли з СПГ підступи до Верхньоторецького та Південного

Укрінформ
Російські окупаційні війська станом на 17.00 13 травня сім разів відкривали вогонь по позиціях Об'єднаних сил. Наразі втрат серед українських захисників немає.

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомляє пресслужба штабу ООС.

«З початку цієї доби, 13 травня, було зафіксовано 7 порушень режиму припинення вогню. Бойових втрат серед особового складу Об’єднаних сил внаслідок ворожих обстрілів немає», - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, зокрема, ворог тричі відкривав вогонь з великокаліберних кулеметів, ручних та станкових протитанкових гранатометів поблизу населеного пункту Верхньоторецьке.

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З великокаліберних кулеметів та станкових протитанкових гранатометів окупанти двічі здійснили обстріл у напрямку Пісків.

Біля населеного пункту Новотроїцьке російські найманці відкривали вогонь зі стрілецької зброї, автоматичних станкових та ручних протитанкових гранатометів, а біля селища Південне - зі станкових протитанкових гранатометів.

Українська сторона СЦКК оперативно реагувала на порушення через СММ ОБСЄ, використовуючи координаційний механізм.

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В пресслужбі також повідомили, що у районі проведення операції Об’єднаних сил виконують завдання й інші складові сил оборони. Сьогодні піротехнічні розрахунки ДСНС розмінували майже 8 гектарів території та передали на знищення 307 вибухонебезпечних предметів.

Як повідомляв Укрінформ, протягом минулої доби, 12 травня, в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано 8 порушень режиму припинення вогню.

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