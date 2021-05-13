Україна розповіла в ОБСЄ про грубі порушення перемир'я з боку окупантів

Місія України в ОБСЄ поінформувала делегації країн-учасниць про випадки грубих порушень перемир’я з боку збройних формувань РФ на сході України протягом останніх двох тижнів.

Як передає кореспондент Укрінформу, це відбулося під час засідання Форуму безпекового співробітництва ОБСЄ у середу, 12 травня.

У ході виступу українська місія продемонструвала слайди з картами-схемами, на яких були зображені випадки застосування окупантами забороненого Мінськими домовленостями важкого озброєння, а також обстріли цивільної інфраструктури та житлових будинків.

Так, 25-27 квітня під артилерійські обстріли російських окупаційних військ потрапив житловий сектор у районі селища Водяне Волноваського району Донецької області. Один з 122-мм артилерійських снарядів влучив у житловий будинок.

4 травня зі 120-мм мінометів та 122-мм артилерійських систем було обстріляно лікарню у селищі Красногорівка Донецької області. На щастя, ніхто з пацієнтів та працівників лікарні не постраждав.

5 травня окупанти завдали ударів по позиціях Збройних Сил України поблизу Попасної на Луганщині. За попередньою оцінкою, у ході обстрілів використовувалися станковий гранатомет СПГ-9, 82-мм міномети та протитанкові ракетні комплекси.

Крім того, 5 травня збройні формування РФ обстріляли зі 122-мм артилерійської системи та 120-мм мінометів позиції ЗСУ поблизу Південного

8 травня російські окупаційні війська обстріляли житловий масив у селищі Мар’їнка із застосуванням 100-мм протитанкової гармати Т-12 "Рапіра". У результаті було пошкоджено лінії електропередач, фасад будинків, гаражі та огорожі.

Поруч із цим російські окупаційні сили вели провокаційний вогонь по спостережній групі СЦКК. Так, 3-го та 5 травня під час обстрілів окупантів було пошкоджено автомобіль ЗІЛ-131 спостережної групи "Маріуполь" поблизу населеного пункту Водяне. Обстріли велися із 120-мм мінометів, 122- мм та 152-мм артилерійських систем. У результаті 4 українських військовослужбовців отримали поранення.

Ще одна збройна провокація з боку збройних формувань РФ сталася вранці 5 травня, коли позиції ЗСУ біля Водяного було обстріляно із застосуванням 152-мм та 122-мм артилерійських систем, а також 120-мм мінометів. У результаті цієї атаки поранення отримали четверо українських військовослужбовців.

Як повідомляв Укрінформ, раніше керівник української сторони СЦКК Сергій Салкуцан заявляв, що російські окупаційні сили збільшили обстріли із забороненого озброєння, зокрема – з 152-мм та 155-мм гармат. Генерал також назвав основні напрямки напруженості: Маріупольський, Світлодарський, а також напрямки на Горлівку і Донецьк, що прилягають до Авдіївки.