Від початку перемир’я російські найманці близько 1600 разів порушували «тишу» - Наєв
Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це під час Всеукраїнського форуму «Україна 30. Безпека країни» повідомив командувач Об’єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв.
«Незважаючи на неодноразові заяви щодо дотримання режиму припинення вогню, противник не припиняє порушувати Мінські домовленості, метою яких (порушень - ред.) є підтримання напруги на лінії зіткнення, намагання контролювати обстановку в районі операції та завдання втрат об’єднаним силам. Загалом з початку введення в дію домовленостей щодо всеосяжного припинення вогню, було обліковано близько 1600 таких порушень з боку противника», - повідомив Наєв.
Згідно з цифрами, які на форумі оприлюднив Наєв, протягом січня – лютого середня кількість обстрілів позицій об’єднаних сил за добу складала близько 5, у березні - до 8, починаючи з квітня та по теперішній час до 10 обстрілів за добу.
«Останнім часом, неодноразово фіксувалося до 15-20 порушень режиму припинення вогню за добу з боку російсько-окупаційних військ. Також, зросла кількість та інтенсивність застосування противником важкого озброєння, в основному з використанням мінометів різного калібру», - відзначив Наєв, додавши, що починаючи з травня поточного року майже щоденно фіксується від 2 до 5 обстрілів українських позицій з озброєння, забороненого Мінськими домовленостями, в кожному з яких противник використовує від 5 до 10 мін.
Крім того, зазначалось під час доповіді, для ведення розвідки та завдання втрат об’єднаним силам противник активно використовує БПЛА, у тому числі в ударному варіанті, як носії вибухових пристроїв, гранат та мін. Так, з початку року зафіксовано 51 випадок застосування БПЛА противника, у. т.ч. 27 з перетином лінії розмежування, з яких 10 з бойовим навантаженням.
Також продовжується встановлення противником мінно-вибухових загороджень, в тому числі дистанційне мінування, з використанням мін, заборонених Женевською конвенцією (типу ПОМ-2), з метою завдання втрат в особовому складу та ускладнення умов несення служби передовими підрозділами об’єднаних сил, повідомив Наєв.
Як повідомляв Укрінформ, 8 лютого Президент Володимир Зеленський дав старт великому суспільному діалогу в рамках відзначення 30-річчя Незалежності України, який включатиме 30 масштабних щотижневих форумів про життєво важливі для країни питання. Однак у березні організатори Всеукраїнського форуму "Україна 30" оголосили перерву в роботі з огляду на посилення карантину в Києві.