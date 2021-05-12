Від початку перемир’я російські найманці близько 1600 разів порушували «тишу» - Наєв

З початку введення в дію домовленостей щодо всеосяжного припинення вогню, з 27 липня 2020 року, зафіксовано близько 1600 порушень з боку російських окупаційних військ. У поточному році вже обліковано понад 900 провокаційних обстрілів позицій Об’єднаних сил.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це під час Всеукраїнського форуму «Україна 30. Безпека країни» повідомив командувач Об’єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв.

«Незважаючи на неодноразові заяви щодо дотримання режиму припинення вогню, противник не припиняє порушувати Мінські домовленості, метою яких (порушень - ред.) є підтримання напруги на лінії зіткнення, намагання контролювати обстановку в районі операції та завдання втрат об’єднаним силам. Загалом з початку введення в дію домовленостей щодо всеосяжного припинення вогню, було обліковано близько 1600 таких порушень з боку противника», - повідомив Наєв.

Згідно з цифрами, які на форумі оприлюднив Наєв, протягом січня – лютого середня кількість обстрілів позицій об’єднаних сил за добу складала близько 5, у березні - до 8, починаючи з квітня та по теперішній час до 10 обстрілів за добу.

«Останнім часом, неодноразово фіксувалося до 15-20 порушень режиму припинення вогню за добу з боку російсько-окупаційних військ. Також, зросла кількість та інтенсивність застосування противником важкого озброєння, в основному з використанням мінометів різного калібру», - відзначив Наєв, додавши, що починаючи з травня поточного року майже щоденно фіксується від 2 до 5 обстрілів українських позицій з озброєння, забороненого Мінськими домовленостями, в кожному з яких противник використовує від 5 до 10 мін.

Крім того, зазначалось під час доповіді, для ведення розвідки та завдання втрат об’єднаним силам противник активно використовує БПЛА, у тому числі в ударному варіанті, як носії вибухових пристроїв, гранат та мін. Так, з початку року зафіксовано 51 випадок застосування БПЛА противника, у. т.ч. 27 з перетином лінії розмежування, з яких 10 з бойовим навантаженням.

Також продовжується встановлення противником мінно-вибухових загороджень, в тому числі дистанційне мінування, з використанням мін, заборонених Женевською конвенцією (типу ПОМ-2), з метою завдання втрат в особовому складу та ускладнення умов несення служби передовими підрозділами об’єднаних сил, повідомив Наєв.

Як повідомляв Укрінформ, 8 лютого Президент Володимир Зеленський дав старт великому суспільному діалогу в рамках відзначення 30-річчя Незалежності України, який включатиме 30 масштабних щотижневих форумів про життєво важливі для країни питання. Однак у березні організатори Всеукраїнського форуму "Україна 30" оголосили перерву в роботі з огляду на посилення карантину в Києві.