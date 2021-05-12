Росія стягнула в ОРДЛО 28 тисяч військових - Наєв

Загальне угруповання противника на тимчасово окупованих частинах Донецької та Луганської областей становить майже 28 тисяч.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це під час Всеукраїнського форуму «Україна 30. Безпека країни» повідомив командувач Об’єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв.

«Безпекова ситуація в районі операції Об’єднаних сил характеризується підтриманням Росією керованої нестабільності та має тенденцію до виникнення локальних напружень на окремих напрямках. На тимчасово окупованій території Донбасу Російська Федерація продовжує утримувати угруповання у складі: 1-го (Донецьк) та 2-го (Луганськ) армійських корпусів, які оперативно підпорядковані 8-й загальновійськовій армії та інтегровані до єдиної системи управління військами Південного військового округу збройних сил РФ», - зазначив Наєв.

За його словами, на даний час до складу 1,2 АК окупаційного угруповання військ противника входять 14 бойових бригад/полків та підрозділи забезпечення.

Наєв також повідомив, що на Донеччині, зокрема, укомплектованість 1-го АК особовим складом близько 73%, озброєнням та військовою технікою (ОВТ) – 93%.

Крім того, для підготовки фахівців розвідувальних та спеціальних підрозділів на ТОТ Донецької та Луганської областей продовжує перебувати апарат військових радників та інструкторів збройних сил РФ чисельністю до 2 100 осіб.

Командувач наголосив, що всього на тимчасово окупованих територіях угруповання російських окупаційних військ нараховує близько 28 тис.

За інформацією Наєва, російсько-окупаційні війська продовжують підвищувати свій рівень боєздатності шляхом проведення заходів бойової та оперативної підготовки в єдиній системі підготовки збройних сил РФ. Так, на полігонах “Центральный-1”, “Славный”, “Передовой”, “Ударный”, “Восточный”, “Покровский”, “Южныйˮ та “Приморский” проводяться тактичні (тактико-стройові) заняття та бойові стрільби.

Окрім того, повідомив командувач, для забезпечення бойових завдань російсько-окупаційних військ з території Росії продовжується постачання паливно-мастильних матеріалів та боєприпасів. Так, з початку 2021 року на тимчасово окуповану територію поставлено понад 33 тис. тонн паливно-мастильних матеріалів та понад 700 тонн боєприпасів.

Як повідомлялося, Росія 20 лютого 2014 року розпочала збройну агресію проти України, захопивши частину її території – Крим. Згодом російські регулярні війська та керовані РФ бойовики окупували окремі райони Донецької та Луганської областей України.