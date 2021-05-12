Росія стягнула в ОРДЛО 28 тисяч військових - Наєв
Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це під час Всеукраїнського форуму «Україна 30. Безпека країни» повідомив командувач Об’єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв.
«Безпекова ситуація в районі операції Об’єднаних сил характеризується підтриманням Росією керованої нестабільності та має тенденцію до виникнення локальних напружень на окремих напрямках. На тимчасово окупованій території Донбасу Російська Федерація продовжує утримувати угруповання у складі: 1-го (Донецьк) та 2-го (Луганськ) армійських корпусів, які оперативно підпорядковані 8-й загальновійськовій армії та інтегровані до єдиної системи управління військами Південного військового округу збройних сил РФ», - зазначив Наєв.
За його словами, на даний час до складу 1,2 АК окупаційного угруповання військ противника входять 14 бойових бригад/полків та підрозділи забезпечення.
Наєв також повідомив, що на Донеччині, зокрема, укомплектованість 1-го АК особовим складом близько 73%, озброєнням та військовою технікою (ОВТ) – 93%.
Крім того, для підготовки фахівців розвідувальних та спеціальних підрозділів на ТОТ Донецької та Луганської областей продовжує перебувати апарат військових радників та інструкторів збройних сил РФ чисельністю до 2 100 осіб.
Командувач наголосив, що всього на тимчасово окупованих територіях угруповання російських окупаційних військ нараховує близько 28 тис.
За інформацією Наєва, російсько-окупаційні війська продовжують підвищувати свій рівень боєздатності шляхом проведення заходів бойової та оперативної підготовки в єдиній системі підготовки збройних сил РФ. Так, на полігонах “Центральный-1”, “Славный”, “Передовой”, “Ударный”, “Восточный”, “Покровский”, “Южныйˮ та “Приморский” проводяться тактичні (тактико-стройові) заняття та бойові стрільби.
Окрім того, повідомив командувач, для забезпечення бойових завдань російсько-окупаційних військ з території Росії продовжується постачання паливно-мастильних матеріалів та боєприпасів. Так, з початку 2021 року на тимчасово окуповану територію поставлено понад 33 тис. тонн паливно-мастильних матеріалів та понад 700 тонн боєприпасів.
Як повідомлялося, Росія 20 лютого 2014 року розпочала збройну агресію проти України, захопивши частину її території – Крим. Згодом російські регулярні війська та керовані РФ бойовики окупували окремі райони Донецької та Луганської областей України.