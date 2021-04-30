Загрози вторгнення РФ в Україну наразі немає, але небезпека існує – Наєв

Командувач об’єднаних сил ЗС України генерал-лейтенант Сергії Наєв наразі не вбачає загрози вторгнення збройних сил РФ на територію України, але попереджає що небезпека такої загрози залишається.

Про це він сказав в інтерв’ю Арміяінформ, передає Укрінформ.

«По всіх напрямках навколо державного кордону, по всій протяжності є небезпека і відповідна загроза. Але загроза має певну ступінь, є безпосередня загроза, є потенційна загроза. Тому, небезпека військовою мовою є навколо державного кордону завжди, але рівень загрози на даний час не несе за собою безпосередньо загрозу вторгнення на територію України», - сказав він.

Відповідаючи на запитання щодо можливості залучення союзників до захисту, Наєв зауважив, що у всіх планах, що є в наявності Командування об’єднаних сил ЗСУ України, передбачено застосування лише Збройних сил України та інших складових вітчизняних сил безпеки і оборони.

«Інших сил, у тому числі держав наших партнерів, там не передбачено. Ми завжди розраховуємо лише на власні сили», - сказав він.

Як повідомляв Укрінформ, Наєв раніше заявив, що з 2015-16 років РФ тримала на суміжних з Україною територіях 28 батальйонно-тактичних груп, які разом з ЗС РФ в окупованому Криму і на Сході складали 88 тисяч 900 осіб. Станом на 16 квітня кількість батальйонно-тактичних груп склала 47. Загальна чисельність особового складу сягнула 103 тисячі 200 осіб.

За його словами, це була демонстрація військової присутності навколо держкордону. Мета єдина - показати готовність до військового вирішення ситуація, яка може виникнути за бажанням військово-політичного керівництва РФ.

Як повідомлялося, Росія оголосила про відведення своїх військ від кордонів України під приводом "успішного завершення навчань", але водночас залишає власну військову присутність та технічні засоби навколо кордонів України та на тимчасово окупованих територіях Донбасу і Криму.

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Голова ДПСУ Сергій Дейнеко днями повідомив , що Росія розпочала часткове виведення військ з території тимчасово окупованого Криму, однак війська біля східних кордонів України РФ ще не відводить. Зокрема, відведення сил РФ від східного кордону у Воронезькій області так і не спостерігається. Зокрема, залишається скупчення сил і техніки противника у військових таборах поблизу Воронежа та міста Богучар у Воронезькій області. Останній за кілька десятків кілометрів від кордону з Україною.