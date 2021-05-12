Форум «Україна 30. Безпека країни». День другий

Всеукраїнський форум «Україна 30. Безпека країни» присвячений обговоренню стратегії захисту і оборони держави. Тема другого дня — армія.

На форумі 12 травня виступають: міністр оборони України Андрій Таран, головнокомандувач ЗСУ, генерал-полковник Руслан Хомчак, командувач об'єднаних сил ЗСУ, генерал-лейтенант Сергій Наєв, командувач Сухопутних військ ЗСУ, генерал-полковник Олександр Сирський, тво командувача Повітряних Сил ЗСУ, генерал-лейтенант Аркадій Вашутін, командувач Військово-Морських Сил ЗСУ, контр-адмірал Олексій Неїжпапа, командувач Десантно-штурмових військ ЗСУ, генерал-лейтенант Євген Мойсюк, керівник української сторони Спільного центру контролю і координації питань припинення вогню і стабілізації лінії розмежування сторін (УС СЦКК), генерал-майор Сергій Салкуцан.

Крім того, слово матимуть віцепрем'єр-міністр – міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олег Уруський, директор державного концерну «Укроборонпром» Юрій Гусєв, урядовці, представники Офісу Президента і РНБО.

Всеукраїнський форум «Україна 30. Безпека країни» триває три дні - з 11 до 13 травня.