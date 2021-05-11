Україна не хоче війни, але для миру мусить мати сильну армію – Зеленський

Україна не прагне війни, але продовжує нарощувати свій бойовий потенціал, щоб мати сильну й боєздатну армію.

Про це заявив Президент Володимир Зеленський під час Всеукраїнського форуму «Україна 30. Безпека країни», повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Ми продовжуємо стримувати російську агресію і нарощуємо свій бойовий потенціал. Як і будь-яка цивілізована країна, Україна не хоче війни, але для миру, як би це парадоксально не звучало, вона мусить мати сильну й боєздатну армію. Адже саме вона є запорукою стабільності, гарантією спокою і того, що ні в кого не виникне думка забрати щось у нашої держави легко й без жодного пострілу», – сказав Президент.

Він нагадав, що у вересні 2020 року затверджено Стратегію національної безпеки і оборони, в основі якої – найвищі соціальні цінності: людина, її життя, здоров'я, честь, гідність, недоторканність і безпека, а найвищим пріоритетом держави визначено відновлення миру, територіальної цілісності та суверенітету України в межах міжнародно визнаних кордонів.

За словами глави держави, Стратегія ґрунтується на трьох основних засадах: стримування, стійкість та взаємодія, на яких зосереджено зусилля та ресурси України.

Президент підкреслив, що серед пріоритетів Стратегії національної безпеки – посилення оборонних і безпекових спроможностей, міжнародної підтримки, політичного, економічного та правового тиску на агресора.

Зеленський також повідомив, що завершується розробка Концепції національної системи стійкості, яка передбачає забезпечення базових вимог НАТО, зокрема щодо безперервності урядування та надання критичних державних послуг, стійке енергозабезпечення; дієву реакцію на неконтрольоване переміщення великої кількості осіб; стійкі ресурси забезпечення водою, продовольством; реакцію на масові втрати; стійкі системи цивільної комунікації та цивільного транспорту.

Він наголосив, що для дієвості та досягнення цих цілей забезпечена тісна взаємодія з Представництвом НАТО в Україні.

«Ми завершуємо розробку інших документів стратегічного планування, зокрема щодо енергетичної, інформаційної, екологічної, економічної, зовнішньополітичної та кібербезпеки України», – зазначив Президент.

Як повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський 14 вересня 2020 року підписав указ щодо введення в дію рішення Ради національної безпеки й оборони та затвердження Стратегії національної безпеки України.

Фото: Форум «Україна 30. Безпека країни»