РФ не розв'яже повномасштабну війну, бо вона може перерости у світову - Зеленський

Президент Володимир Зеленський переконаний, що світ не готовий до нової повномасштабної війни, й Росія не може піти на повномасштабну та потужну ескалацію проти України.

Про це він заявив під час інтерв'ю кільком телеканалам у рамках Всеукраїнського форуму «Україна 30. Безпека країни», повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Чи готові ми, чи готовий світ, чи готова Європа до повномасштабної війни? Я думаю, що ніхто не готовий, зовсім! Якщо це станеться, я впевнений, ми це вже відчуваємо по тих сигналах, які є, і по тій роботі, яку ми зробили, дипломатичну роботу з підтримки Європи і США незалежності країни, я вважаю, що Росія не може на це піти, тому що це може бути світова війна», - сказав Зеленський.

Президент підкреслив, що це дуже небезпечно, але наголосив, що Україні боятися нема що і нема кого, адже, за його словами, ми на своїй землі і захищаємо її.

«Страшно тільки через такі події і через такі загрози, що можуть бути такі кроки. А такі кроки завжди історично приводять до втрат, великих втрат, сотень тисяч, мільйонів людей. Тому, мені здається, що, незважаючи на експертні думки, все ж таки, які говорять про вересень місяць… я вважаю, що такої потужної ескалації не може бути», - зауважив глава держави.

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Як повідомлялося, Росія сконцентрувала на кордоні з Україною понад 100 тис. військовослужбовців, стягнула важке озброєння та розгорнула військові шпиталі. Такий розвиток подій викликав глибоке занепокоєння США, країн ЄС та міжнародного співтовариства.

Пізніше Росія оголосила про відведення своїх військ від кордонів України під приводом "успішного завершення навчань".

Водночас Президент Володимир Зеленський заявив, що відбулося лише незначне зменшення кількості російських військ в окупованому Криму, а вздовж кордонів такого скорочення не помітно.