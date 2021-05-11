Зеленський відкрив форум «Україна 30. Безпека країни»

Всеукраїнський форум «Україна 30. Безпека країни» присвячений обговоренню стратегії захисту і оборони держави.

“Як Держава дбає про безпеку сьогодні та якою вона буде за кілька років, якими є і повинні стати Українська армія, Національна гвардія, Служба безпеки, Національна поліція, Державна прикордонна служба, що зроблено у сфері інформаційної безпеки, розвитку оборонно-промислового комплексу, які реформи Україна буде проводити та до яких кроків вдаватиметься заради членства в НАТО”, - такі теми обговорень анонсовані на сайті «Україна 30».

Президент України - Верховний головнокомандувач Збройних сил Володимир Зеленський відкрив форум. Він розповідає про основні засади Стратегії національної безпеки України.

Крім того, слово матимуть керівник Офісу Президента Андрій Єрмак, голова Представництва НАТО в Україні Александер Вінніков, тимчасова повірена у справах США Крістіна Квін, посол ЄС в Україні Матті Маасікас, секретар РНБО Олексій Данілов, голова Служби безпеки Іван Баканов, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

Всеукраїнський форум «Україна 30. Безпека країни» триватиме три дні - з 11 до 13 травня.