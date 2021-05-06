Зеленський розраховує, що на саміті НАТО почнуть обговорення перспективи ПДЧ для України

Зеленський розраховує, що на саміті НАТО почнуть обговорення перспективи ПДЧ для України

Укрінформ
Президент Володимир Зеленський розраховує, що на саміті НАТО 14 червня розпочнеться обговорення перспективи отримання Україною Плану дій щодо членства в Альянсі.

Про це він сказав на зустрічі з державним секретарем Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкеном у Києві, повідомляє Укрінформ із посиланням на сайт глави держави.

«Просимо сприяння США у започаткуванні цього процесу», - зазначив Зеленський.

Він заявив, що Україна продовжує проводити реформи, зокрема, започатковано ринок землі, відбувається реформування судочинства, триває розбудова НАБУ й САП та забезпечення незалежності Конституційного Суду.

Президент також запевнив у тому, що Україна налаштована на продовження партнерської співпраці з МВФ та виконання взятих на себе зобов’язань.

Крім того, Зеленський зазначив, що метою його політики є також системна деолігархізація.

Зі свого боку Блінкен подякував главі держави за теплий прийом в Україні й переказав щирі вітання від Президента США Джо Байдена, який дуже цінує розмову, що відбулася між двома лідерами кілька тижнів тому.

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Як повідомляв Укрінформ, держсекретар США Блінкен 6 травня перебуває з візитом у Києві, де проводить низку зустрічей з топпосадовцями та громадськими діячами.

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