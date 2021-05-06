Зеленський розраховує, що на саміті НАТО почнуть обговорення перспективи ПДЧ для України
Про це він сказав на зустрічі з державним секретарем Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкеном у Києві, повідомляє Укрінформ із посиланням на сайт глави держави.
«Просимо сприяння США у започаткуванні цього процесу», - зазначив Зеленський.
Він заявив, що Україна продовжує проводити реформи, зокрема, започатковано ринок землі, відбувається реформування судочинства, триває розбудова НАБУ й САП та забезпечення незалежності Конституційного Суду.
Президент також запевнив у тому, що Україна налаштована на продовження партнерської співпраці з МВФ та виконання взятих на себе зобов’язань.
Крім того, Зеленський зазначив, що метою його політики є також системна деолігархізація.
Зі свого боку Блінкен подякував главі держави за теплий прийом в Україні й переказав щирі вітання від Президента США Джо Байдена, який дуже цінує розмову, що відбулася між двома лідерами кілька тижнів тому.
Як повідомляв Укрінформ, держсекретар США Блінкен 6 травня перебуває з візитом у Києві, де проводить низку зустрічей з топпосадовцями та громадськими діячами.