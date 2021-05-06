Реформаторські закони дуже важливі, але не менш важливе їх виконання – Блінкен

Державний секретар США Ентоні Блінкен відзначив, що Україна досягла певного прогресу в ухваленні реформаторських законів, однак наголосив, що український народ чекає на їх виконання.

Про це Блінкен заявив на спільній пресконференції з Президентом України Володимиром Зеленським у Києві, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Як сказав Президент Зеленський, дуже важливо розуміти те, що (перед Україною. – ред.) залишаються значні виклики, але є і значний прогрес. Земельна реформа – це дуже важливе питання, як і новий закон, який стосується незаконних доходів…. Але хочу сказати, що закони дуже важливі, але не менш важливе їх виконання. І те, що ми чули – український народ хоче бачити не тільки ухвалення законів, а й їх виконання, що включає і боротьбу з корупцією», - сказав Блінкен.

Він поінформував, що говорив з Президентом Зеленським про важливість продовжувати працювати в напрямку корпоративного урядування.

«Це питання надзвичайно важливе, зокрема, стосовно Нафтогазу і не тільки його, а й інших основних інституцій. Ми говорили про важливість сильних і незалежних антикорупційних інституцій, про реформу судової влади і те, яким чином обираються судді», - зазначив держсекретар США.

Як повідомляв Укрінформ, держсекретар США Блінкен 6 травня перебуває з візитом у Києві, де проводить низку зустрічей з топпосадовцями та громадськими діячами.