Зеленський запевнив Блінкена, що відкату реформ немає

Президент Володимир Зеленський заявив, що у питанні впровадження реформ Україна йде лише вперед і відкату не відбувається.

Як передає Укрінформ, про це глава Української держави сказав під час пресконференції з Блінкеном у Києві.

«Я не знаю, наскільки ви орієнтуєтесь з приводу того, скільки було до нашої команди зроблено і скільки зараз зроблено... Багато різних напрацювань, багато важливих законів, на які чекала наша країна. Це і закон про водний транспорт, фундаментальний, це і банківський закон - фундаментальна реформа. Багато всього зроблено, тому я не розумію, що таке відкат назад, зазвичай я йду тільки вперед», - сказав Зеленський, відповідаючи на запитання журналістів.

Він нагадав, що саме за його каденції в Україні почав працювати Антикорупційний суд, втілюється земельна реформа, проходить конкурс на керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, відбувається перезавантаження Конституційного Суду України, який «працював проти народу України».

Як повідомляв Укрінформ, державний секретар США Ентоні Блінкен 6 травня перебуває з візитом у Києві.