Зеленський запевнив Блінкена, що відкату реформ немає

Зеленський запевнив Блінкена, що відкату реформ немає

Укрінформ
Президент Володимир Зеленський заявив, що у питанні впровадження реформ Україна йде лише вперед і відкату не відбувається.

Як передає Укрінформ, про це глава Української держави сказав під час пресконференції з Блінкеном у Києві.

«Я не знаю, наскільки ви орієнтуєтесь з приводу того, скільки було до нашої команди зроблено і скільки зараз зроблено... Багато різних напрацювань, багато важливих законів, на які чекала наша країна. Це і закон про водний транспорт, фундаментальний, це і банківський закон - фундаментальна реформа. Багато всього зроблено, тому я не розумію, що таке відкат назад, зазвичай я йду тільки вперед», - сказав Зеленський, відповідаючи на запитання журналістів.

Він нагадав, що саме за його каденції в Україні почав працювати Антикорупційний суд, втілюється земельна реформа, проходить конкурс на керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, відбувається перезавантаження Конституційного Суду України, який «працював проти народу України».

Читайте також: Окупація українських територій і Nord Stream 2: про що говорили Зеленський і Блінкен

Як повідомляв Укрінформ, державний секретар США Ентоні Блінкен 6 травня перебуває з візитом у Києві.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-