Байден указав на російський слід у кібер-нападі на американський трубопровід

Президент США Джо Байден офіційно заявив, що програмне забезпечення виконавців хакерського нападу на паливну магістраль США знаходиться в Росії, хоча, за його словами, доказів причетності російського уряду до кібер-атаки поки немає.

Про це він сказав у понеділок наприкінці виступу, присвяченого американській економіці, передає власний кореспондент Укрінформу.

«Поки що немає доказів, підтверджених даними нашої розвідки, що Росія причетна (до кібер-атаки – ред.), хоча є докази того, що програмне забезпечення зловмисників знаходиться в Росії. На них лежить певна відповідальність»,- зауважив президент США.

Він також дав зрозуміти, що має намір обговорити це питання з Путіним під час запланованої зустрічі.

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Раніше кілька впливових американських ЗМІ повідомили про ймовірну причетність хакерського угруповання DarkSide до кібератаки на компанію Colonial Pipeline, яка в неділю заявила про зупинку своєї трубопровідної системи через кібер-загрозу.

Компанія Colonial Pipeline щодня транспортує близько 2,5 мільйона барелів бензину, дизельного, реактивного палива та інших нафтопродуктів з американських нафтопереробних підприємств біля узбережжя Мексиканської затоки до густонаселених штатів США на сході та півдні країни. Загалом трубопровід забезпечує доставку 45% усього палива на східному узбережжі США.

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