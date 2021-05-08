У США трубопровідна компанія зупинила роботу через атаку хакерів

Одна з найбільших компаній США, що займаються транспортуванням нафтопереробної продукції, Colonial Pipeline, заявила, що стала жертвою кібератаки та призупинила роботу трубопроводів.

Як передає Укрінформ, про це повідомили на сайті компанії.

7 травня через кібератаку компанія Colonial Pipeline змушена була тимчасово зупинити усі трубопроводи та вивести деякі системи з мережі.

Наразі Colonial Pipeline залучили для розслідування характеру та масштабу інциденту сторонню компанію з кібербезпеки. Там також звернулися до правоохоронців та федеральних органів США.

«Зараз нашим головним завданням є безпечне та ефективне відновлення нашої роботи. Цей процес вже триває, і ми старанно працюємо над розв'язанням цього питання та мінімізацією збитків для наших клієнтів», ㅡ йдеться у повідомленні компанії.