Російські хакери зламали сервер поліції Вашингтона - АР
Як передає Укрінформ, про це повідомляє АР.
Повідомляється, що кіберзлочинці розмістили на своєму вебсайт скріншоти, що підтверджують їхнє твердження про крадіжку понад 250 гігабайтів даних, в тому числі про інформаторів поліції.
Зловмисники також вимагали від поліції викуп, пообіцявши, в разі, якщо через три дні його не отримають, зіллють місцевим кримінальним угрупованням дані про інформаторів.
У поліції запевнили, що ця подія не позначилася на їхній роботі.
«Нам відомо про несанкціонований доступ до нашого сервера. У той час як ми розслідуємо повний вплив і продовжуємо аналізувати діяльність, ми залучили ФБР для повного розслідування цієї справи», - повідомили в департаменті.
Представник ФБР поки не надав ЗМІ ніяких коментарів.
Раніше США назвали Службу зовнішньої розвідки Росії винуватцем широкомасштабної кампанії кібершпигунства, якої зазнала платформа SolarWinds. Вашингтон офіційно заявив, що вважає СЗР і хакерські угрупування APT 29, Cozy Bear і The Dukes однією організацією.
У результаті на контрольовані СЗР та афілійовані з нею IT і інформкампанії було накладено санкції.
Як повідомляв Укрінформ, кіберфахівці СБУ зірвали задум спецслужб РФ здійснити потужну вірусну атаку на держоргани України.