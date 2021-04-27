Російські хакери зламали сервер поліції Вашингтона - АР

Російські хакери зламали сервер поліції Вашингтона - АР

Укрінформ
Члени російськомовної хакерської групи «Бабук» зламали сервер поліцейського управління Вашингтона і вкрали конфіденційну інформацію з бази даних поліції. 

Як передає Укрінформ, про це повідомляє АР.

Повідомляється, що кіберзлочинці розмістили на своєму вебсайт скріншоти, що підтверджують їхнє твердження про крадіжку понад 250 гігабайтів даних, в тому числі про інформаторів поліції.

Зловмисники також вимагали від поліції викуп, пообіцявши, в разі, якщо через три дні його не отримають, зіллють місцевим кримінальним угрупованням дані про інформаторів.

У поліції запевнили, що ця подія не позначилася на їхній роботі.

«Нам відомо про несанкціонований доступ до нашого сервера. У той час як ми розслідуємо повний вплив і продовжуємо аналізувати діяльність, ми залучили ФБР для повного розслідування цієї справи», - повідомили в департаменті.

Читайте також: СБУ викрила проплаченого Росією хакера, який «полював» на дані спецслужбовців

Представник ФБР поки не надав ЗМІ ніяких коментарів.

Раніше США назвали Службу зовнішньої розвідки Росії винуватцем широкомасштабної кампанії кібершпигунства, якої зазнала платформа SolarWinds. Вашингтон офіційно заявив, що вважає СЗР і хакерські угрупування APT 29, Cozy Bear і The Dukes однією організацією.

У результаті на контрольовані СЗР та афілійовані з нею IT і інформкампанії було накладено санкції.

Як повідомляв Укрінформ, кіберфахівці СБУ зірвали задум спецслужб РФ здійснити потужну вірусну атаку на держоргани України.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-