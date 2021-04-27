Російські хакери зламали сервер поліції Вашингтона - АР

Члени російськомовної хакерської групи «Бабук» зламали сервер поліцейського управління Вашингтона і вкрали конфіденційну інформацію з бази даних поліції.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє АР.

Повідомляється, що кіберзлочинці розмістили на своєму вебсайт скріншоти, що підтверджують їхнє твердження про крадіжку понад 250 гігабайтів даних, в тому числі про інформаторів поліції.

Зловмисники також вимагали від поліції викуп, пообіцявши, в разі, якщо через три дні його не отримають, зіллють місцевим кримінальним угрупованням дані про інформаторів.

У поліції запевнили, що ця подія не позначилася на їхній роботі.

«Нам відомо про несанкціонований доступ до нашого сервера. У той час як ми розслідуємо повний вплив і продовжуємо аналізувати діяльність, ми залучили ФБР для повного розслідування цієї справи», - повідомили в департаменті.

Представник ФБР поки не надав ЗМІ ніяких коментарів.

Раніше США назвали Службу зовнішньої розвідки Росії винуватцем широкомасштабної кампанії кібершпигунства, якої зазнала платформа SolarWinds. Вашингтон офіційно заявив, що вважає СЗР і хакерські угрупування APT 29, Cozy Bear і The Dukes однією організацією.

У результаті на контрольовані СЗР та афілійовані з нею IT і інформкампанії було накладено санкції.

Як повідомляв Укрінформ, кіберфахівці СБУ зірвали задум спецслужб РФ здійснити потужну вірусну атаку на держоргани України.