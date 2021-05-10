Атаку на трубопровід США здійснили російські хакери – CNN

Злочинне хакерське угруповання DarkSide, що пов’язане з Росією, може бути винним у масштабній кібератаці на найбільшу в США трубопровідну компанію Colonial Pipeline.

Як передає Укрінформ, про це з посиланням на джерело із числа колишніх співробітників адміністрації США в сфері кібербезпеки повідомляє CNN.

Так, зазначається, що DarkSide зазвичай атакує неросійськомовні країни.

Видання Bloomberg і The Washington Post також повідомили про ймовірну причетність DarkSide до кібератаки.

Компанія Colonial Pipeline Company заявила в неділю, що вона працює над планом перезапуску своєї трубопровідної системи, яка була тимчасово зупинена для стримування загрози.

Компанія дізналася про кібератаку в п'ятницю. Це призвело до припинення її операцій.

Хакери змогли проникнути до мережі Colonial й отримали майже 100 ГБ даних. Захопивши дані, хакери заблокували дані на деяких комп'ютерах і серверах, зажадавши викупу. У разі невиплати хакери пригрозили витоком даних.

Ця потужна кібератака змусила Білий дім сформувати на вихідних міжвідомчу робочу групу для підготовки до різних сценаріїв, включаючи необхідність прийняття додаткових заходів для пом'якшення будь-якого потенційного впливу на поставки палива. Також американський уряд в зв’язку з інцидентом оголосив надзвичайний стан.

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Варто нагадати, що компанія Colonial Pipeline щодня транспортує близько 2,5 мільйона барелів бензину, дизельного, реактивного палива та інших нафтопродуктів з американських нафтопереробних підприємств біля узбережжя Мексиканської затоки до густонаселених штатів США на сході та півдні країни. Загалом трубопровід забезпечує доставку 45% усього палива на східному узбережжі США.

У неділю компанія заявила, що перебуває в процесі відновлення пошкоджених ІТ-систем.