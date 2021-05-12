Українська армія готова до відсічі збройної агресії на 100% - Хомчак

ЗСУ та інші сили оборони готові до відсічі збройної агресії з боку РФ на 100%.

Про це головнокомандувач Збройних сил України генерал-полковник Руслан Хомчак сказав в рамках Всеукраїнського форуму «Україна 30», повідомляє кореспондент Укрінформу.

«У військовому відношенні ЗСУ та інші складові сектору безпеки та оборони сьогодні готові до відсічі збройної агресії. Я із впевненістю скажу, що готові на 100 відсотків. Але коли починається бій, ти не можеш спрогнозувати сьогодні, сидячи за цим столом, як воно буде йти. Це покаже тільки бій», - пояснив Хомчак.

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За його словами, українська армія має досвід збройної боротьби 7 років.

І «я з усією відповідальністю кажу, що ми готові до будь-яких дій противника щодо нашої держави», - наголосив він.

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Як повідомлялося, Росія оголосила про відведення своїх військ від кордонів України під приводом "успішного завершення навчань", але водночас залишає власну військову присутність та технічні засоби навколо кордонів України та на тимчасово окупованих територіях сходу України та Криму.