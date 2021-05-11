Таран назвав Росію головною загрозою нацбезпеці України

Основною загрозою національній безпеці України на сьогодні є Російська Федерація, тому важливим питанням є розвиток потенціалу стримування, який включає наявність боєздатних ЗСУ, підготовку військового резерву та створення надійної системи територіальної оборони.

Як повідомляє Укрінформ, про це під час Всеукраїнського форуму «Україна 30. Безпека країни» заявив міністр оборони України Андрій Таран.

«Основною загрозою національній безпеці України є Російська Федерація. Це системна, довгострокова загроза. Це є країна- агресор, яка становить для нас небезпеку. Стратегією національної безпеки України це було зазначено, і ми всі чітко бачили, як нещодавно Росія зухвало продемонструвала всьому світу можливість початку широкомасштабної воєнної агресії, зосередивши на кордонах з Україною безпрецедентну кількість озброєних регулярних формувань Збройних сил Російської Федерації», - зазначив міністр.

Таран наголосив, що дуже важливим питанням, і це визначено стратегією Національної безпеки, є розвиток потенціалу стримування. Він включає три основних компоненти: боєздатні ЗСУ і розвинуту систему оборони країни, підготовлений і вмотивований військовий резерв та створення надійної системи територіальної оборони.

Міністерством оборони спільно з народними депутатами наразі підготовлено законопроєкти «Про територіальну оборону», «Про розвідку», зміни до закону «Про оборону України», «Про Збройні Сили України». Також міністерством завершується розробка Стратегічного оборонного бюлетеню України та Плану оборони України.

Таран відзначив, що шляхами досягнення оборонної стратегії є реформування всього сектору оборони України відповідно до натівських стандартів. Дуже важливим є забезпечення демократичного цивільного контролю, розвиток боєздатності ЗСУ і всіх складових сил системи оборони.

Міністр також наголосив, що наразі проводиться переозброєння ЗСУ, закуповується велика кількість військової сучасної техніки, яка обов’язково буде взаємосумісна з системами НАТО. «Це дозволить у випадку необхідності спільно діяти на полі бою», - відзначив Таран, додавши, що Україна тісно співпрацює з іноземними стратегічними партнерами. Зокрема, сьогодні можна сказати про серйозну підтримку в напрямку розвитку обороноспроможності і розвитку потенціалу Збройних сил з боку таких країн, як США, Велика Британія, Канада й інші країни.

Як повідомляв Укрінформ, 8 лютого Президент Володимир Зеленський дав старт великому суспільному діалогу в рамках відзначення 30-річчя Незалежності України, який включатиме 30 масштабних щотижневих форумів про життєво важливі для країни питання. Однак у березні організатори Всеукраїнського форуму "Україна 30" оголосили перерву в роботі з огляду на посилення карантину в Києві.

Фото: Всеукраїнський Форум Україна 30