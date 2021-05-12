Росія намагається показати, що Азовське море належить їй – Хомчак

Росіяни провокують постійно ЗСУ України, зокрема на морських ділянках.

Про це Головнокомандувач Збройних сил України генерал-полковник Руслан Хомчак сказав на пресконференції в рамках Всеукраїнського форуму «Україна 30», повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Росіяни нас провокують постійно, зокрема, що стосується Азовського та Чорного морів. Починаючи від того, що вони перекривають масово райони для судноплавства під виглядом навчань, проведення бойових стрільб. В Азовському морі вони взагалі хочуть показати, що це їх внутрішнє море», сказав він.

Військово морські сили ЗСУ мають право реагувати на провокації у повному об’ємі, що прописано у них – «навіть до застосування зброї. Єдине що ми робимо - ми ніколи не провокуємо ні росіян, ні того хто знаходиться в акваторії Чорного чи Азовського морів до якихось активних дій і тим більше до застосування сили. Але ми готові застосувати зброю», - підкреслив Хомчак.

Водночас він зауважив, що треба розуміти, що можливості нашим ВМС і сил ВМС РФ неспіврозмірні наразі.

За його словами, зараз йде активна розбудова ВМС ЗСУ - і баз і кораблів, якими нам допомагають наші партнери, зокрема, США та Великобританія.

Як повідомляв Укрінформ, раніше Хомчак заявив, що Збройні сили України до 2025 року будуть укомплектовані кадровими військовослужбовцями на 80-90 відсотків. Та на 10-20 відсотків - військовослужбовцями, які підписали контракт на службу в резерві.