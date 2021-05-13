Окупанти минулої доби вісім разів зривали «тишу» в зоні ООС

Протягом минулої доби, 12 травня, в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано 8 порушень режиму припинення вогню.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба операції Об’єднаних сил у Фейсбуці.

«Поблизу населеного пункту Новгородське окупанти 2 рази відкривали вогонь з мінометів 82-го калібру та станкових протитанкових гранатометів, а біля Катеринівки – ще й з автоматичних станкових гранатометів», - йдеться у зведенні за добу.

Як зазначається, поблизу населеного пункту Гнутове ворог відкривав вогонь з великокаліберних кулеметів. У передмісті Водяного окупанти здійснили обстріл з ручних протитанкових гранатометів, а біля Авдіївки – з підствольних гранатометів. У районі селища Верхньоторецьке найманці відкривали вогонь зі стрілецької зброї. Неподалік селища Мирне противник вів вогонь з протитанкових ракетних комплексів.

Окрім цього, внаслідок ворожого обстрілу було пошкоджено автомобіль групи розмінування. На щастя, ніхто не постраждав.

На обстріли окупантів військовослужбовці Об’єднаних сил відкривали вогонь у відповідь.

Бойових втрат серед наших захисників немає. Про дії збройних формувань Російської Федерації Українська сторона СЦКК повідомила представників ОБСЄ.

Станом на 7 годину ранку, 13 травня порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.