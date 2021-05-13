Окупанти минулої доби вісім разів зривали «тишу» в зоні ООС
Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба операції Об’єднаних сил у Фейсбуці.
«Поблизу населеного пункту Новгородське окупанти 2 рази відкривали вогонь з мінометів 82-го калібру та станкових протитанкових гранатометів, а біля Катеринівки – ще й з автоматичних станкових гранатометів», - йдеться у зведенні за добу.
Як зазначається, поблизу населеного пункту Гнутове ворог відкривав вогонь з великокаліберних кулеметів. У передмісті Водяного окупанти здійснили обстріл з ручних протитанкових гранатометів, а біля Авдіївки – з підствольних гранатометів. У районі селища Верхньоторецьке найманці відкривали вогонь зі стрілецької зброї. Неподалік селища Мирне противник вів вогонь з протитанкових ракетних комплексів.
Окрім цього, внаслідок ворожого обстрілу було пошкоджено автомобіль групи розмінування. На щастя, ніхто не постраждав.
На обстріли окупантів військовослужбовці Об’єднаних сил відкривали вогонь у відповідь.
Бойових втрат серед наших захисників немає. Про дії збройних формувань Російської Федерації Українська сторона СЦКК повідомила представників ОБСЄ.
Станом на 7 годину ранку, 13 травня порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.