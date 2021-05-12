Окупанти тричі порушили «тишу», під Новгородським стріляли із заборонених мінометів

Російсько-окупаційні війська від початку доби 12 травня тричі порушили режим припинення вогню.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба операції Об’єднаних сил у Фейсбуці.

«З початку цієї доби зафіксовано три порушення з боку російських окупантів. Поблизу населеного пункту Новгородське найманці відкривали вогонь із мінометів 82-го калібру. Неподалік селища Мирне противник здійснив обстріл із протитанкових ракетних комплексів. У районі Авдіївки ворог вів вогонь із підствольних гранатометів», - йдеться у повідомленні.

На обстріли противника українські бійці відкривали вогонь у відповідь.

За даними штабу, бойових втрат серед військовослужбовців Збройних сил України немає.

Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через українську сторону СЦКК.

Фото: mil.gov.ua