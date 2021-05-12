Росія в районі ООС застосовує далекобійні снайперські гвинтівки та лазерну зброю – Наєв

В районі ООС російські снайперські групи застосовують проти українських військових далекобійні снайперські гвинтівки калібру 12,7 мм. Крім того, окупанти використовують протитанкові ракетні комплекси (ПТРК) та лазерну зброю російського виробництва.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це під час Всеукраїнського форуму «Україна 30. Безпека країни» повідомив командувач Об’єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв.

«В поточному році відмічається активне застосування снайперів, снайперських груп противника, у тому числі зі складу сил спеціального призначення збройних сил РФ, озброєних далекобійними снайперськими гвинтівками калібру 12,7 мм, оснащених комплексами контрснайперської боротьби», - повідомив Наєв.

За його словами, в першій декаді лютого встановлено прибуття з території Російської Федерації снайперських розрахунків, які залучаються до виконання завдань на передових позиціях 1 та 2 армійських корпусів. За розпорядженням командування армійських корпусів їм надається право на застосування зброї, у разі гарантованого ураження цілі. Противник також продовжує активно застосовувати розрахунки ПТРК. Лише за квітень зафіксовано 6 таких випадків, повідомив командувач.

Крім того, відмічається застосування спеціальних лазерних приладів оптико-електронної протидії з метою перешкоджанню веденню візуального спостереження. За інформацією Наєва, не виключається, що противником застосовується лазерний прилад розвідки та протидії оптичним пристроям ПАПВ 1ПН47, який знаходиться на озброєнні ЗС Росії. Переносний лазерний прилад оптико-електронної протидії ПАПВ 1ПН47 призначений для виявлення оптичних та оптико-електронних засобів, що здійснюють зустрічне спостереження і прицілювання, а також постановки перешкоди шляхом лазерного випромінювання. Підтвердженням цього є два останніх випадки, які сталися протягом 15-17 квітня поточного року на Волноваському напрямку, внаслідок яких отримали бойове травмування двоє військовослужбовців ЗСУ, підкреслив командувач ОС.

Як повідомляв Укрінформ, 8 лютого Президент Володимир Зеленський дав старт великому суспільному діалогу в рамках відзначення 30-річчя Незалежності України, який включатиме 30 масштабних щотижневих форумів про життєво важливі для країни питання. Однак у березні організатори Всеукраїнського форуму "Україна 30" оголосили перерву в роботі з огляду на посилення карантину в Києві.