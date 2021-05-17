Окупанти минулої доби 15 разів обстріляли українські позиції на сході

Протягом минулої доби, 16 травня, в районі проведення операції Об'єднаних сил, збройні формування Російської Федерації 15 разів порушували режим припинення вогню.

Про це повідомляє пресслужба ОС у Фейсбуці, передає Укрінформ.

«Біля Новоселівки російські найманці відкривали вогонь із мінометів 82-го калібру, а у передмісті Водяного – противник двічі відкривав вогонь з мінометів цього ж калібру та гранатометів різних систем. У напрямку Катеринівки окупанти здійснили обстріли позицій українських захисників з реактивних піхотних вогнеметів, ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї», - йдеться у повідомленні.

Окрім того, поблизу населеного пункту Новотошківське ворог чотири рази обстрілював наші позиції з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

Двічі з великокаліберних кулеметів, автоматичних станкових та станкових протитанкових гранатометів противник відкривав вогонь неподалік населеного пункту Луганське.

Поблизу Пісків у бік позицій наших захисників російські окупанти здійснили обстріл із ручних протитанкових гранатометів, а біля населеного пункту Троїцьке – ще й з великокаліберних кулеметів.

В районі Старогнатівки противник двічі вів вогонь з автоматичних станкових гранатометів, а біля Причепилівки – ще й великокаліберних кулеметів, стрілецької зброї, ручних протитанкових та підствольних гранатометів.

Про всі факти порушень українська сторона СЦКК оперативно повідомила СММ ОБСЄ.

На обстріли противника наші захисники відкривали вогонь у відповідь.

Як зазначається, за минулу добу бойових втрат серед наших воїнів немає.

Станом на 7 годину ранку, 17 травня, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню. Окупанти вели вогонь неподалік Причепилівки зі станкових протитанкових, автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

За поточну добу бойових втрат серед наших воїнів немає.

«Українські військовослужбовці й надалі контролюють ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил», - наголошують у штабі ООС.