Окупанти чотири рази зривали «тишу» в зоні ООС

З початку доби, 16 травня, в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано 4 порушення режиму припинення вогню.

Про це, як передає Укрінформ, повідомляє пресцентр Операції об'єднаних сил у Фейсбуці.

«З початку доби зафіксовано 4 порушення режиму припинення вогню. Поблизу Новоселівки ворог відкривав вогонь із мінометів 82-го калібру.

Неподалік Катеринівки російські окупанти здійснили обстріл у бік позицій наших захисників із реактивних піхотних вогнеметів, ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї. У районі населеного пункту Новотошківське противник два рази відкривав вогонь зі стрілецької зброї, ручних протитанкових та підствольних гранатометів», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що на обстріли противника наші захисники відкривали вогонь у відповідь. Бойових втрат серед наших захисників немає.

Про всі факти порушень Українська сторона СЦКК повідомила представників ОБСЄ.

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Як повідомляв Укрінформ, українська сторона 16 травня зафіксувала та верифікувала факти застосування збройними формуваннями РФ реактивного піхотного вогнемета, зокрема, окупанти відкрили вогонь термобаричними боєприпасами в напрямку населеного пункту Катеринівка.