Окупанти чотири рази зривали «тишу» в зоні ООС
Про це, як передає Укрінформ, повідомляє пресцентр Операції об'єднаних сил у Фейсбуці.
«З початку доби зафіксовано 4 порушення режиму припинення вогню. Поблизу Новоселівки ворог відкривав вогонь із мінометів 82-го калібру.
Неподалік Катеринівки російські окупанти здійснили обстріл у бік позицій наших захисників із реактивних піхотних вогнеметів, ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї. У районі населеного пункту Новотошківське противник два рази відкривав вогонь зі стрілецької зброї, ручних протитанкових та підствольних гранатометів», - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що на обстріли противника наші захисники відкривали вогонь у відповідь. Бойових втрат серед наших захисників немає.
Про всі факти порушень Українська сторона СЦКК повідомила представників ОБСЄ.
Як повідомляв Укрінформ, українська сторона 16 травня зафіксувала та верифікувала факти застосування збройними формуваннями РФ реактивного піхотного вогнемета, зокрема, окупанти відкрили вогонь термобаричними боєприпасами в напрямку населеного пункту Катеринівка.