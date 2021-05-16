Бойовики зруйнували кладовище на Луганщині

Військова техніка бойовиків «ЛНР» проїхала по кладовищу в тимчасово непідконтрольному українській владі Перевальську. Місцеві жителі розмістили в соцмережах фото понівечених пам'ятників і могил.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на Новини Донбасу.

Місцеві жителі розповіли, що танк зійшов з дороги в районі 5-ї шахти біля кладовища і проїхав по могилах. «Горе... Ми йшли по могилах, які стерли траками танка, розбито пам'ятники, фотографії померлих всюди розкидані, все понівечено... Як після бомбардування», - пишуть городяни, уточнюючи, що "проїхалися - це м'яко сказано, на половину кладовища туди, потім розворот і назад, дерева вирвано з корінням, розворот на могилі, від неї нічого не залишилося".

Військова техніка «ЛНР» зруйнувала могили на кладовищі в Перевальську / Фото з соцмереж

Видання пише, що, за словами людей, таке на цьому кладовищі відбувається вже вдруге. Минулого року постраждало менше могил, жителі зверталися до місцевої "влади", але результатів не було, ніхто не був покараний, і збитки людям не відшкодували.

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Також у коментарях місцеві жителі пишуть, що по вулиці страшно ходити, оскільки військова техніка пересувається міськими дорогами постійно. Згадується смертельний випадок, коли на трасі дуло танка розвернулося і влучило в зустрічний цивільний автомобіль, тоді загинув чоловік.