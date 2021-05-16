Окупанти обстріляли з вогнеметів Катеринівку

Українська сторона 16 травня зафіксувала та верифікувала факти застосування збройними формуваннями РФ реактивного піхотного вогнемету, зокрема, окупантами було відкрито вогонь термобаричними боєприпасами в напрямку населеного пункту Катеринівка.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє ООС в Фейсбуці.

"Такий вид зброї дозволяє вести ефективний обстріл на дальність до 600 м, а у місці вибуху – заряд бойової частини підривається, формуючи вогняну хмару об’ємом 120 кубометрів. Такі вогнемети знаходяться на озброєнні російської армії та застосовувалися у ході першої і другої чеченських воєн, спецоперацій в Дагестані та Інгушетії, а тепер і в Україні. Цей випадок є ще одним черговим свідченням відкритого постачання РФ озброєння та військової техніки на територію ОРДЛО з метою ескалації конфлікту", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що про всі зафіксовані порушення Мінських домовленостей збройними формуваннями РФ Українська сторона СЦКК оперативно поінформувала СММ ОБСЄ. Читайте також: Окупанти за добу 16 разів порушили «тишу», поранений український боєць

Як повідомлялося, станом на 7 годину ранку, 16 травня було зафіксовано 1 порушення режиму припинення вогню. Поблизу населеного пункту Новотошківське ворог відкривав вогонь зі стрілецької зброї, ручних протитанкових та підствольних гранатометів.