Окупанти збільшили застосування забороненої зброї - СЦКК

Окупанти збільшили застосування забороненої зброї - СЦКК

Укрінформ
Українська сторона СЦКК заявляє про збільшення кількості випадків порушення «тиші» на лінії розмежування із застосуванням забороненого озброєння на сході України. Зокрема, останнім часом почастішали випадки застосування важкої артилерії калібру 152 і 122 мм.

Про це під час Всеукраїнського форуму «Україна 30. Безпека країни» заявив керівник української сторони Спільного центру контролю і координації питань припинення вогню і стабілізації лінії розмежування сторін (УС СЦКК), генерал-майор Сергій Салкуцан, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Водночас він зазначив, що українська сторона СЦКК спостерігає останнім часом збільшення відсотка застосування забороненого озброєння в загальній кількості порушень.

«На сьогодні, за нашими оцінками, воно складає приблизно 38%, з них 98% випадків - із застосуванням мінометів калібру 120 і 82 мм. Крім того, останнім часом почастішали випадки застосування важкої артилерії калібру 152 і 122 мм, як ми спостерігали на Водяному, коли був обстріляний автомобіль УС СЦКК, а також в районі Красногорівки і Мар’їнки», - зауважив керівник УС СЦКК.

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Щодо напруженості на окремих напрямках, він виділив три основних - Маріупольський, Світлодарський, а також напрямки на Горлівку і Донецьк, що прилягають до Авдіївки.

«Це пояснюється безпосередньою їх близькістю до крупних міст – Горлівки і Донецька - і намаганням противника продемонструвати населенню підконтрольної території, що Україна не прагне миру. Постійні провокації пов’язані з підтриманням відчуття, що вогонь з боку ЗСУ не припиняється. Крім того, ми маємо декілька локальних точок загострення поблизу ділянок розведення сторін, а також КПВВ. Особливо це стосується дорожнього коридору Новотроїцьке – Оленівка та Золоте – Первомайськ. Вони також пов’язані з маніпуляціями навколо даного питання з боку так званих адміністрацій ОРДО і ОРЛО, і також використовуються як засіб політичного шантажу», - підкреслив Салкуцан.

Він додав, що УС СЦКК відзначає певні фази загострення, які співпадають з фазами прийняття важливих політичних рішень в Україні, зокрема, із засіданнями ТКГ, РНБО. І як правило в т. зв. ЗМІ на непідконтрольній території про це говориться практично відкрито.

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«Якщо говорити про березень, квітень і травень поточного року, ми мали декілька таких загострень і вони відбувалися з наступними наративами: щодо березня і першої частини квітня – це буцімто підготовка Об’єднаних сил до наступу на непідконтрольні території; друга половина квітня – це підготовка України до зриву святкування Дня перемоги на непідконтрольній території. Зараз з’явився новий наратив – що ЗСУ на тлі візитів наших закордонних партнерів намагаються показати, наскільки вони готові до виконання завдань, як наслідок підготовки іноземними фахівцями, а також продемонструвати, що Збройні сили застосовують озброєння, отримане від наших західних партнерів, проти населення непідконтрольних територій. Це основні наративи, які розганяються і наразі є найбільш поширеними в інформаційному просторі», - сказав керівник УС СЦКК.

Як повідомляв Укрінформ, раніше командувач Об’єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв повідомив, що у поточному році вже обліковано понад 900 провокаційних обстрілів позицій Об’єднаних сил.

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