Таран каже про ймовірність вторгнення військ РФ з білоруського напрямку

Передислокація підрозділів збройних сил Російської Федерації із районів вздовж кордонів України продовжується, але кількість відведених російських військ не дає зробити висновок, що загроза збройної агресії минула.

Про це заявив міністр оборони Андрій Таран, передає Укрінформ з посиланням на пресслужбу Міноборони.

«За даними нашої розвідки та інформації від наших західних партнерів, Росія дуже повільно відводить свої війська. Наприклад, учора було відведено близько 3,5 тисячі, то сьогодні близько 4 тисяч військовослужбовців. Техніка РФ все ще залишається поблизу нашого північного кордону», - повідомив Таран.

Як зазначається, міністр звернув увагу на те, що сьогодні ретельно відслідковується ситуацію в сусідній Республіці Білорусь. Україна серед можливих сценаріїв не виключає ймовірності вторгнення російських військ з білоруського напрямку, або поширення військової агресії через територію Білорусі.

«Станом на зараз такої безпосередньої загрози не відзначаємо. Водночас у випадку необхідності у нас є розроблені плани і ми знаємо, як діяти, якщо побачимо ознаки створення угрупування збройних сил, яке може бути застосоване через Білорусь», - додав Таран.

Як повідомляв Укрінформ, за даними Служби безпеки України, бойовий і чисельний склад ударного угруповання військ РФ на кордоні з Україною станом на 11 травня становив близько 100 тисяч осіб.

Раніше Росія оголосила про відведення із 23 квітня своїх військ від кордонів України під приводом «успішного завершення навчань», але водночас залишає власну військову присутність та технічні засоби навколо кордонів України та на тимчасово окупованих територіях сходу України і Криму.