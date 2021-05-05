Дейнеко: Теоретично війська РФ досі можуть розпочати вторгнення з Криму

Голова Державної прикордонної служби Сергій Дейнеко вважає, що загроза наступу Росії з території тимчасово окупованого Криму існує.

Як передає Укрінформ, про це він заявив в інтерв'ю РБК-Україна.

"Чисто теоретично така можливість існує, це угруповання може розпочати вторгнення на територію України з території тимчасово окупованого Криму", - повідомив Дейнеко.

Водночас він зазначив, що відведення військ з Криму почалось.

"Але ж до цього було і нарощення тих сил, які вже були. Ви ж розумієте, що не можна одномоментно вивести таку кількість військовослужбовців, таку кількість зброї і військової техніки", - наголосив голова ДПСУ.

Як повідомлялв Укрінформ, командувач об’єднаних сил ЗС України Сергії Наєв заявив, що загрози вторнення Росії в Україну поки немає.