Дейнеко: Теоретично війська РФ досі можуть розпочати вторгнення з Криму
Укрінформ
Голова Державної прикордонної служби Сергій Дейнеко вважає, що загроза наступу Росії з території тимчасово окупованого Криму існує.
Як передає Укрінформ, про це він заявив в інтерв'ю РБК-Україна.
"Чисто теоретично така можливість існує, це угруповання може розпочати вторгнення на територію України з території тимчасово окупованого Криму", - повідомив Дейнеко.
Водночас він зазначив, що відведення військ з Криму почалось.
"Але ж до цього було і нарощення тих сил, які вже були. Ви ж розумієте, що не можна одномоментно вивести таку кількість військовослужбовців, таку кількість зброї і військової техніки", - наголосив голова ДПСУ.
Як повідомлялв Укрінформ, командувач об’єднаних сил ЗС України Сергії Наєв заявив, що загрози вторнення Росії в Україну поки немає.