Ударна група РФ на кордоні з Україною налічує близько 100 тисяч військових – Баканов

За даними Служби безпеки України, бойовий і чисельний склад ударного угруповання військ РФ на кордоні з Україною на сьогодні становить близько 100 тисяч осіб.

Про це голова СБУ Іван Баканов заявив на Всеукраїнському форумі «Україна 30. Безпека країни», повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Бойовий і чисельний склад ударного угруповання ЗСУ РФ, що розгорнутий вздовж кордону України і на окупованій території Криму, сягає близько 100 тисяч осіб - це станом на зараз. Це танки, бойові літаки, кораблі, батальйонно-тактичні групи та групи ракетних військ та артилерії”, - сказав Баканов.

Він наголосив, що РФ використовує Україну як полігон “у реалізації своїх якихось неймовірних задумів”.

За словами голови СБУ, на сьогодні ситуація дещо стабілізувалась, але необхідно усвідомити, що "РФ відвела лише частину армії, загроза нікуди не поділась”.

Баканов також зауважив, що не слід забувати і про Білорусь, яка є потенційним союзником РФ “у разі, якщо РФ буде реалізовувати план вторгнення в Україну". За його словами, доказом цього є останні спільні навчання Білорусі та РФ.

Голова СБУ підсумував, що 65 відсотків українського кордону вразливі, а "решта 35 відсотків на західному напрямку також потребують пильної уваги". "Адже РФ активно підживлює і використовує націоналістичні рухи у цих державах, аби впливати на ситуацію в Україні. Приклад Угорщини яскраво це доводить”, - заявив Баканов.

Як повідомлялося, Росія оголосила про відведення своїх військ від кордонів України під приводом «успішного завершення навчань», але водночас залишає власну військову присутність та технічні засоби навколо кордонів України та на тимчасово окупованих територіях сходу України і Криму.

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Раніше РФ зосередила біля східних кордонів України та в окупованому Криму угруповання чисельністю близько 110 тис. військових, чим викликала занепокоєння української влади та західних партнерів.