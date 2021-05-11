Проти України працюють близько 7 тисяч спецслужбовців РФ – Баканов

З території Російської Федерації розвідувально-підривною діяльністю проти України на постійній основі займаються близько 7 тис. співробітників спецслужб РФ.

Про це голова Служби безпеки України Іван Баканов заяви на Всеукраїнському форумі «Україна 30», присвяченому темі безпеки, повідомляє кореспондент Укрінформ.

«Сьогоднішня Росія по своїй суті є державою-спецслужбою. І будь-який напрям зовнішньої політики РФ – не класична дипломатія, а комплекс спеціальних операцій. Лише по Україні з території Росії працюють близько семи тисяч співробітників. Це, скажімо так, «офісні працівники», – зазначив Баканов.

Він пояснив, що метою такої підривної роботи є не тільки підтримка ресурсами збройного конфлікту на Сході, а й системне перешкоджання зміцненню національної безпеки України, яке, зокрема, проявляється у створенні агентурних мереж, зриві міжнародної допомоги, провокації масових протестів і активній пропаганді.

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"Йде комплексна робота на шкоду Україні майже 24 годин на добу", - сказав голова СБУ.

За його словами, російські спецслужби змінили підхід до вербування і тепер намагаються залучити до співпраці не лише високопосадовців, а й більш широке коло громадян України.

Баканов зауважив, що тільки протягом 2020 року СБУ припинила діяльність 5 агентурних мереж, затримала 12 агентів російських спецслужб і нейтралізувала 600 кібератак на державні ресурси. Також спецслужба запобігла 7 терактам і затримала 10 осіб, причетних до їх підготовки. За її матеріалами, винесено 192 судові вироки за терористичну діяльність і посягання на цілісність України. Нейтралізовано 600 кіберакак на державні органи.