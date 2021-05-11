Росія перестала «брязкати зброєю» завдяки стримуванню - Кулеба

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що завдяки зусиллям міжнародної спільноти щодо стримування Росія перестала “брязкати зброєю”.

Про це він сказав на Всеукраїнському форумі «Україна 30. Безпека країни», повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Я думаю, що за останній місяць усі ми побачили, як працює стримування на практиці, і хочу подякувати всім партнерам України за те, що вони нас вчасно почули, що зробили свій дуже вагомий внесок у те, щоб Росія перестала “брязкати зброєю”. Я хочу наголосити, що Росія залишається і на кордоні, і на окупованих територіях, але єдине, що змінилося, - це вона перестала гучно “брязкати зброєю”, - зазначив Кулеба.

Водночас він не виключив, що Росія може поновити ці дії у будь-який момент.

Глава МЗС вважає, що в майбутньому світ буде дуже волатильним, тому, на його думку, функція стримування буде дуже важливою.

“Ми знаємо, як стримувати ворога. Ми знаємо, як будувати альянси. Ми маємо в цьому успіхи і будемо продовжувати це робити”, - підкреслив Кулеба.

Як повідомлялося, Президент Володимир Зеленський у вівторок заявив, що ескалація на сході України зупинилась, але гарантувати неможливість масштабного вторгнення не можна.

Росія оголосила про відведення своїх військ від кордонів України під приводом «успішного завершення навчань», але водночас залишає власну військову присутність та технічні засоби навколо кордонів України та на тимчасово окупованих територіях сходу України і Криму.

Раніше РФ зосередила біля східних кордонів України та в окупованому Криму угруповання чисельністю близько 110 тис. військових, чим викликала занепокоєння української влади та західних партнерів.