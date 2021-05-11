Зеленський: Ескалація на сході зупинилася, але нічого гарантувати не можна

Президент Володимир Зеленський заявив, що ескалація на сході України зупинилась, але гарантувати неможливість масштабного вторгнення не можна.

Про це він сказав під час спілкування з журналістами на Всеукраїнському форумі «Україна 30. Безпека країни», повідомляє кореспондент Укрінформу.

Відповідаючи на запитання про ймовірність повномасштабного вторгнення з боку Росії, глава держави сказав: "На сьогодні, після того, що, я вважаю, була ймовірна потужна ескалація,.. я вважаю, що на сьогодні це зупинилось. Тут нічого ніхто не може гарантувати, бо, ви ж знаєте, що у 2014 році ніхто зовсім не очікував з боку Росії таких кроків. Тому гарантувати ніхто нічого не може. Те, що ми бачимо, що ймовірна ескалація зменшилась за останній місяць - це точно; ми бачимо і фіксуємо", - сказав Зеленський.

Він додав, що буде вірити в те, що "повномасштабної війни точно не буде".

Президент Володимир Зеленський звернув увагу на значне зменшення кількості обстрілів з боку ворога на адресу українських військовослужбовців.

"Ми бачимо зменшення, не просто зменшення, а що майже пішли у минуле постріли прицільні снайперські. Їх дійсно стало дуже-дуже мало. Саме через них, ви знаєте, було більш як 30 жертв із початку цього року, саме через прицільний ворожий вогонь цих снайперських гвинтівок", - сказав Зеленський.

За його словами, водночас провокаційні постріли нікуди не ділися.

Президент подякував усім країнам–парнерам, які вплинули на ситуацію біля державних кордонів України, де РФ розміщувала свою війська.

«Щодо відведення, то багато хто про це вже говорив і говорила Росія. Ми розуміємо, що, чесно кажучи, десь 3,5 тисячі людей військового контингенту пішло назад, але це тільки ті, хто був на тимчасово окупованих територіях країни. Більше відведення великого ми не побачили», - сказав глава держави.

Як повідомлялося, Росія оголосила про відведення своїх військ від кордонів України під приводом «успішного завершення навчань», але водночас залишає власну військову присутність та технічні засоби навколо кордонів України та на тимчасово окупованих територіях сходу України і Криму.

Раніше РФ зосередила біля східних кордонів України та в окупованому Криму угруповання чисельністю близько 110 тис. військових, чим викликала занепокоєння української влади та західних партнерів.