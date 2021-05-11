Повноправне членство в НАТО і ЄС є стратегічним курсом України - Зеленський

Стратегічним курсом України є набуття повноправного членства України в Європейському Союзі та НАТО.

Про це заявив Президент Володимир Зеленський під час Всеукраїнського форуму «Україна 30. Безпека країни», повідомляє кореспондент Укрінформ

«Стратегічним курсом держави є набуття повноправного членства України в Європейському Союзі та в Організації Північноатлантичного договору. Також ми повинні забезпечити зміцнення особливого партнерства з НАТО та набуття повноправного членства в Організації північноатлантичного договору», - сказав глава держави.

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Зеленський додав, що для цього передбачається досягти у максимально стислі строки достатньої взаємосумісності ЗСУ та інших складових сектору безпеки й оборони з відповідними структурами держав Альянсу і отримати запрошення до ПДЧ в НАТО.

Як повідомляв Укрінформ, у понеділок відбувся віртуальний саміт «Бухарестської дев’ятки», яка об’єднує дев’ять країн східного флангу НАТО – Польщу, Румунію, Литву, Латвію, Естонію, Угорщину, Словаччину, Чехію й Болгарію.