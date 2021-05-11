Байден виступив за посилення східного флангу НАТО

Президент США Джо Байден під час участі в саміті «Бухарестської дев’ятки» підкреслив необхідність посилити спроможності країн східного флангу НАТО у сфері оборони та стримування зовнішніх загроз.

Про це повідомили за результатами онлайн-виступу Джо Байдена в понеділок у Білому домі, передає Укрінформ.

«Президент Байден висловив свою підтримку посиленню позицій НАТО щодо оборони та стримування (зовнішніх загроз – ред.), а також важливості, щоби союзники підвищували рівень стійкості до зловмисних економічних та політичних дій з боку стратегічних противників», - зауважується в повідомленні.

Крім того, глава Білого дому підкреслив прагнення до більш тісної співпраці з дев'ятьма країнами-членами Альянсу в Центральній Європі, а також у Балтійському й Чорноморському регіонах по всіх викликах, у тому числі, глобальній безпеці здоров'я, зміні клімату, енергетичній безпеці та відновлення глобальної економіки.

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Як повідомляв Укрінформ, у понеділок відбувся віртуальний саміт «Бухарестської дев’ятки», яка об’єднує дев’ять країн східного флангу НАТО – Польщу, Румунію, Литву, Латвію, Естонію, Угорщину, Словаччину, Чехію й Болгарію.